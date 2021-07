Galna trycket – slutsålt fem minuter efter släpp

När travbanorna återigen får ta emot publik är intresset stort. Axevalla har trav tre dagar i rad med V64 på fredagen och V75 både lördag och söndag. På banan märker de av att det är många som vill vara på plats för att se travet live.

– Det är väldigt stort intresse. Biljetterna släpptes på onsdagen den 7 juli och lördagen sålde slut på fem minuter. Till söndagen tog det fem dagar innan det var slutsålt och till fredagen blev det slut 19 juli, säger Sara Mowbray Jönsson, marknadsansvarig på Axevalla.

– Vi kommer att ta in 600 personer per dag på banan som får röra sig fritt och ungefär 250 i restaurangen. Initialt var planen att ta in 3000 personer sittandes men styrelsen fattade beslutet att vi kör på 600. Dels blev det praktiskt omöjligt att lösa det med 3000 sittande och dels för att upplevelsen blir lidande. Om man har sittande så får publiken inte gå fram till bankanten och titta och applådera utan måste sitta på din stol. Det blir ingen vidare travupplevelse, vi vill gärna ha folk som är framme vid bankanten och ser loppen i stället för att behöva sitt en bit ifrån.

Hästägare får fribiljetter

Sara Mowbray Jönsson berättar att arbetet under pandemin fortlöpt i stora slängar ungefär som under en vanlig travdag. Inför helgens trav ligger dock stor vikt vid att kunna genomföra ett så säkert evenemang som möjligt.

– Det som skiljer sig nu är att det är väldigt noga med att endast 600 kommer in. Alla biljetter är digitala och förbokade så man kan inte köpa någon biljett på plats. Av de biljetter som säljs har vi även reserverat ett antal fribiljetter för hästägare med starthäst för att de ska kunna vara på plats. Om jag hade varit hästägare hade jag uppskattat det.

Vidare påpekar hon att de har lagt ner otaliga timmar på att gå igenom så att alla restriktioner från myndigheterna efterföljts. Vakter och polis kommer finnas på plats för att se till att allt fungerar som det ska.

– Vi har gjort allting från att rita upp linjer på marken för att visa vart publiken får köa till toaletten till att plocka bort bord i restaurangen. Allt spelande kommer ske digitalt för att undvika köbildning. Allt vi kan göra och ska göra har vi gjort.

”Vi ska verkligen fira med de som är på plats”

Det som varit jobbigast under pandemin är att inte kunna ha folk på plats.

– Framförallt har det varit extremt tråkigt. Dels för de aktiva som inte haft någon där som applåderar. Sen har vi har verkligen saknat vår publik. Det är en helt annan glädje som till viss del försvinner när ingen får vara på plats. Kärleken till hästarna och engagemanget är en stor del av sporten.

– Ekonomiskt har det varit tufft. Publikintäkterna har gått förlorade men framför allt alla partners. Många partnerskap bygger på att de ska kunna ta med sina kolleger och kunder för att bjuda på en upplevelse. Trav är ju bäst på plats. Den här helgen brukar vara årets stora trav-event, en folkfest. Vi saknade det ifjol och i år ska vi verkligen fira med de som är på plats, avslutar Mowbray Jönsson.