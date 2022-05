Per Oleg Midtfjeld var i tjugoårsåldern när han såg Torbjörn Jansson vinna Elitloppet med Meadow Road. Då var han en ung kusk med stora drömmar som precis börjat skörda flera norska lärlingschampionat.

Men inte trodde han där och då att han som liten tränare från norska byn Mysen, 20 år senare, skulle få stå som segrare i samma lopp och ta emot publikens jubel.

– Jag hörde de in i sista sväng. De skrek och jublade. Jag hade full kontroll. Jag körde inget. Han var lite lurig och kunde bromsa om man stack i väg lite för långt. Jag vann med tussarna kvar. Jag hade kunnat köra 1.09,5 den gången. Det hade varit nytt svenskt rekord och banrekord men jag körde för att vinna loppet, säger Per Oleg Midtfjeld som vann Solvallas prestigelopp år 2005.

”Det var hästarna jag ville jobba med”

Per Oleg Midtfjeld föddes inte in i något hästintresserat hem men däremot tog det bara fem minuter att gå till ett travstall som drevs av familjen Diskerud. Där klev han in som åttaåring och fastnade helt för både hästarna och travsporten. Drygt tio år senare var det även där han började jobba.

– Mina föräldrar var inte nöjda när jag kom hem sent och skulle upp till skolan dagen efter. Jag gick bara nioårig grundskola, jag var skoltrött. Att sitta vid skolbänken och läsa vidare var inget jag var intresserad av. Det var hästarna som jag ville jobba med.

År 1987 plockade han ut proffslicensen och då hade han hunnit samarbeta och arbeta med tränare som Jan-Erik Halvarsson, Ulf Thoresen och Harald Lunde. Per Oleg fick en fin start på karriären och vann bland annat norskt mästerskap, men i början av 2000-talet hamnade han i en svacka.

– Det gick trögt, visst, det gick förhållandevis bra jämfört med en del andra men själv tyckte jag att det var segt. Jag var faktiskt inne på att jag kanske skulle hitta mig ett annat jobb. Det var mycket arbete och lite pengar tillbaka, så kan man säga. Sen var det en kompis till mig som sa: ”Fan Oleg du får kämpa på nu”.

”Ska du verkligen sälja den här?”

Travsporten innehåller flera berättelser om hästar som förändrat människors liv, och det här är just en sådan historia. På Momarkens travbana korsades vägarna mellan Per Oleg Midtfjeld och Knut Olavsson. Det genom gemensamma vännen, OS-brottaren Oddvar Barlie.

– Vi började prata och han presenterade sig och sa att han var 76 år och hade blivit änkeman för två år sedan men att han ville komma ut lite mer. Då sa jag: ”Är du intresserad av att köpa häst då?”. Men det var han egentligen inte.

Två månader senare pratade Per Oleg med tränarkollegan Jörgen Westholm i telefon. Han undrade om Salatränaren möjligtvis hade några hästar till salu, enligt svensken på stallets hemsida så hade norrmannen fått nys om ett banjobb som varit utöver det vanliga.

Hästen som det gällde? Steinlager.

– Jag tänkte att jag ringer till Olavsson och hör om han vill följa med till Sverige. Även Jan-Erik Halvarsson följde med och vi tog ett litet flygplan från Rakkestad, en liten flygplats där jag bor och sen landade vi i princip på en åker i Sala. Där kom Jörgen och hämtade oss. Jag körde ett par hästar och det var en häst jag föll lite för. Han var lite skevbent men jag gillade honom, det var Steinlager, säger Per Oleg och fortsätter:

– Jag sa till Jörgen: ”Ska du verkligen sälja den här?” Han svarade att han egentligen inte hade tänkt det men för bra pengar kunde han släppa den. På vägen hem frågade Olavsson vilken av hästarna jag kört som jag ville ha. Då svarade jag den sista, den stora bruna, men att jag trodde att den skulle bli dyr. Han sa att han skulle ringa mig dagen därpå, det gjorde han och sa: ”Jag köper den du vill ha”.

”Du tänker inte på de stora pengarna”

I början av karriären hade Steinlager det lite svårt att hålla ordning på benen. Han var storväxt och behövde lite tid. Men under hösten som fyraåring trillade den berömda polletten ned.

– Då var han med i Breeders Crown-finalen på Romme och satt fast bakom From Above och Gigant Neo. Då kände jag att det var en häst som kunde duga. Då fick faktiskt Knut ett väldigt bra bud från Frankrike, det var ganska mycket pengar men Knut hade inga barn och en bra ekonomi. Han sa: ”Du Oleg, jag har så här mycket pengar, jag behöver inte sälja hästen för att få mer, jag säljer honom inte”.

Som sexåring visade det sig att Steinlager var något utöver det vanliga när han mötte den äldre eliten och 2004 var han med i Elitloppet. Redan då hade det kunnat bli seger menar Per Oleg. Men de fick chansen igen året därpå. Säsongen 2005 började med segrar i Forus Open och Oslo grand prix. Efter vinst i det sistnämnda loppet plockade Hans G Lindskog, då sportchef på Solvalla, fram den rosa biljetten.

– Jag har varit med tre gånger med Steinlager i Elitloppet och varit i final samtliga tre gånger. Men du sitter inte och tänker på de stora pengarna du kör om, det handlar om publiken, prestigen och vara med. Det är så stort, det kan inte beskrivas. Du måste uppleva det. Det är fantastiskt att sitta på banan den dagen.

”Då kissade han – vem fan gör det?”

Inför Elitloppet var det stort intresse för Steinlager och Per Oleg Midtfjeld bestämde sig för att arrangera en pressdag för att bocka av alla intervjuer på en och samma gång. Efter det kunde de stänga av allt som fanns utanför stalldörren och ägna sig åt finslipning av formen.

I Elitloppsförsöket startade Steinlager från spår två och de valde att chansa från start.

– Vi fick täten och jag släppte till Scarlet Knight, han kunde ju rusa och dra i väg lite. När det var 600-700 meter kvar hade jag kunnat gå utanpå Scarlet Knight men jag chansade igen och satt lugn. I sista svänga löste det sig perfekt. Jag fick en lucka och jag hade inte kört något. Han var vrålpigg. Jag drog bara ut ett spår och körde honom i princip bara över upploppet, i finalen hade jag en häst som nästan var helt obrukad.

Lottning av Elitloppet 2005. Foto: THOMAS BLOMQVIST / TR BILD

Per Oleg Midtfjeld fick välja spår först inför finalen och valde spår ett, och trots det fina utgångsläget lyckades de stilla förväntningarna och behålla lugnet.

– Innan defileringen ställde han sig och kissade. Två minuter innan vi skulle ut och på banan ställde han sig på alla fyra och skulle kissa. Vem fan göra det? Då tänkte jag ”är du också så avslappnad?”

Efter en omstart på grund av dålig uppslutning bakom bilen så gick finalen i väg.

– Jag fick täten och han svarade lätt ut Gidde Palema och Stig H gick ned i rygg på mig med Digger Crown. Det blev ett sånt önskescenario i hela finalen. Jag fick bestämma allt. Det är 17 år sedan och han gick 1.10,0 med tussarna kvar och vann lätt. På den tiden var det inga jänkarvagnar och sånt. Det var en jäkla häst.

”Blir lite rörd när jag pratar om det”

Steinlager fick en gaffelbandskada i samband med Elitloppsfinalen 2006 och gjorde sedan en comeback för Olle Goop. Under karriären sprang han in totalt 14,6 miljoner kronor och år 2017 valdes han in i Hall of Fame. I dag bor han hos Anne Turid Thales som fanns vid hans sida stora delar av stjärnhästens karriär.

Knut Olavsson somnade in 2010 efter en tids sjukdom, då 86 år gammal. Han beskrivs som en riktig gentleman och han såg till att alla Steinlagers priser hamnade i tryggt förvar på Momarken travmuseum.

Jörgen Westholm scoutade och sålde vad som skulle bli en elitloppshäst, men enligt Per Oleg fanns det ingen bitterhet hos Westholm.

– Jörgen tyckte det var roligt att det var just han (Knut) som fick tag på hästen. Han var trots allt 76 år gammal och änkeman. Jag tror att Jörgen tyckte att det var bra att det var han som fick köpa den hästen.

”Jag blir rörd när jag pratar om det”, säger Per Oleg. Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD/ KANAL 75

Steinlager förändrade livet för sina närmaste och Per Oleg blir märkbart tagen av just det.

– Jag blir lite rörd när jag pratar om det, säger han och får hämta sig lite innan han fortsätter:

– Jag är en liten tränare. Jag har aldrig haft mer än 20-25 hästar i träning. Sverige har haft så många stora tränare med mycket hästar i träning som inte vunnit. Det säger något om hur svårt det är att vinna Elitloppet. Steinlager har betytt så enormt för mig.

– Jag kom i kontakt med många svenska kolleger som jag haft nytta av. Ludde Kolgjini är en av de första jag lärde känna i Sverige, han skickade hästar i träning hos mig som blev bra och vi har än i dag ett fint samarbete. Jag körde en del hästar åt Åke Svanstedt när de startade i Norge. Steinlager har bidragit till hela min karriär rätt och slätt. Det är helt fantasiskt att få uppleva. Elitloppet är helt enormt.

Per Oleg Midtfjeld under Kanal 75:s reportage ”Jag vann Elitloppet” för ett par år sedan. Foto: THOMAS BLOMQVIST / TR BILD/ KANAL 75