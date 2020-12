”Då stockade det sig helt för mig...”

Det var på Kriterieauktionen som Per Linderoth ropade in Donners Am (e. Infinitif -Mackadamian) för 70 000 kronor åt en ägarkonstellation som delvis bestod av tränarens bästa vän och hans pappa. Förutom den fina exteriören så föll Linderoth för hästens uttrycksfulla huvud.

Men äventyret med Donners hade kunnat få ett abrupt slut.

– Han höll på att dö i december som ettåring. Det var Lars Wikström, tränare på Bergsåker och My Hedberg, nu skötare åt Power som jobbade hos oss då, som räddade livet på honom. Han fick problem med magen, ungefär som tarmvred. Både Lars och My åkte ned med honom ned till Uppsala (reds anm universitetsdjursjukhuset) mitt i natten. Det var tur. Tredje gången som han la sig ned i bussen klev han inte upp men de kom fram i tid och fick göra en buköppning.

”Det stockade sig helt för mig då”

Donners Am repade sig och den 7 maj 2016 tog hästen sin första seger. Loppet gick en lördagskväll med den glamorösa starttiden 21:37 och förstapriset låg på 20 000 kronor.

– Det stockade sig helt för mig när jag skulle bli intervjuad i vinnarcirkeln, det var en speciell känsla.

I ägargänget finns som sagt Per Linderoths bästa vän och hans pappa, de äger 40 procent i Donners, och de har ägt hästar hos familjen Linderoth sedan år 1976. De båda betyder otroligt mycket för travtränaren.

– Jag är i stort sett uppväxt med dem. Mamman i deras familj finns inte med i livet längre. Det är också en del i det när man tänker på Donners. Karin som hon hette var en supporter av mig när jag körde lopp. Det är tio år sedan hon gick bort. Sista loppet jag körde innan hon somnade in vann jag med en 15-oddsare. Det sista hon gjorde var att spela mig som vinnare.

”Fyller en stor funktion hos oss”

Donners Am har hittills tagit 18 segrar på 58 starter och passerade i år 1,5 miljoner kronor i intjänade pengar. Och liksom första segern så fortsätter hästen att röra Linderoth till tårar:

– Det är mycket tankar som kommer då eftersom att de människorna har funnits med mig sedan jag var liten. Sen är hästen personlig på något vis. Han är inte den största talangen vi har haft i stallet men han vill verkligen bjuda till i loppen. Sådana hästar måste man beundra.

Även i stallet är Donners Am uppskattad bland de andra hästarna.

– Vi märkt hur yra de andra hästarna blev i valackshagen när Donners åkte till Frankrike. Han är en ledartyp som gör att det är bra ordning på de andra, säger Per Linderoth och tillägger:

– Han fyller en stor funktion hos oss – även utanför banan.