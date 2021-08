From The Mine struken efter jättedramat i sjön

Under lördagen skulle From The Mine vattentränas i en sjö tillsammans med ryttaren Jenny Söderholm. Hästen blev plötsligt skrämd av något och simmade ut i sjön.

– Han var långt ut i sjön då han gav upp. Men Jenny drog och slet och jag tror att hon mer eller mindre lyckades dra in honom. Jag är så tacksam över hennes insats för hon räddade livet på From The Mine, säger tränaren Catarina Norqvist till facktidningen.

När hästen väl kom in till land var han svårt medtagen och vägrade att kliva upp.

”hoppas på det bästa i stället för att gå här och gråta”

– Han är blodig och väldigt slemmig i halsen vilken visar att det kommit ner vatten. Han var apatisk hela kvällen och idag har jag valt att stanna hemma för att hålla honom under uppsikt. Han har fått antibiotika och nu är det bara att se om det blir någon förändring. Jag kan bara hoppas på det bästa i stället för att gå här och gråta. Veterinär ska titta på honom i morgon igen, säger Catarina Norqvist till Travronden.

Ryttaren Jenny Söderholm skadade sin axel under incidenten och är enligt Travronden under observation.