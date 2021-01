Frode Hamre varnar för sin trio på Bjerke

Under 2021 kommer Bjerke arrangera V86 vid sju tillfällen. Sex gånger under året arrangerar Bjerke V86 Xpress tillsammans med Solvalla och en gång är banan i Norge ensam värd för V86.

– V86 är sedan länge det största och populäraste onsdagsspelet, med chans till miljonvinster mitt i veckan. Och nu blir det ännu större, vilket förstås känns jättebra, säger Nicklas Jonsson, Head of Horse Betting på ATG.

I Norge är förväntningarna stora på samarbetet. Norrmännen spelar varje onsdag.

– Genom att köra V86 även i Norge blir detta ytterligare ett samarbete över landsgränsen som vi ser fram emot att sätta i gång, säger Andre Heibo-Tuverud, kommersiell direktör på Norsk Rikstoto.

Norske tränarchampion Frode Hamre ser det bara som positivt att Bjerke arrangera V86 under året.

– Det är väldigt roligt och det bra för omsättningen. Spelarna i Norge har ju kunnat spela till V86 sedan november och intresset kommer säkert att öka ännu mer, säger hemmatränaren.

Frode Hamre tog förra året hem tränarchampionatet i Norge och körde in drygt 14 miljoner norska kronor och lade beslag på flera större lopp som exempelvis Oslo Grand Prix, Fyraåringseliten, Stokriteriet, Danska stokriteriet och Axel Jensens Minnelöp.

– Det är klart att jag är nöjd med det även om det kunde varit två miljoner till om inte Ecurie D. hade galopperat i Europaderbyt på Vincennes, det var en sur förlust, säger Hamre.

Spännande säsong för Ecurie D.

Med den bakgrunden och de hästar som finns i stallet för dagen hoppas Frode att 2021 blir lika framgångsrikt.

– Vi har flera fina hästar i stallet och det är klart att Ecurie D. kommer att få mest fokus på sig och vi har stora förväntningar på honom. Han tränar som han ska och det lutar åt årsdebut i april. Vi siktar på flera lopp och ett av dem är Elitloppet, det är loppet som alla vill vinna. Sedan har Ecurie D. lillasyster Fascination visat sig vara det bästa danska stoet i sin kull och för henne siktar vi på att vinna de större danska loppen med. Dessutom har vi några amerikanska hästar som lovar mycket så jag ser fram emot året med tillförsikt.

Till ”premiären” i V86 på onsdagen har stall Hamre tre hästar till start och han är nöjd med alla.

– 1 Staro On The Rocks (V86-1) är en riktigt bra häst som har gått bra i stort sett varje start. Nu är han nybliven fyraåring och kommer att matchas i Sverige om han fortsätter att utvecklas. Han har visat att han duger där när det klaffar med loppen. Jag var väldigt nöjd med honom senast, det strulade mycket och det var hästar i vägen hela tiden. Staro On The Rocks avslutade starkt och känns fin i träningen efteråt. Han är ganska snabb från start och Plan A är att försöka ta ledningen. Lyckas den taktiken är den en mycket bra chans, i annat fall blir det mer chansartat. Han ska eventuellt tävla i en amerikansk vagn den här gången.

– 2 Harley D.E. (V86-5) har fått dålig utdelning på sina insatser på slutet. Han känns fin i träningen och är bättre än raden. Nu har han ett bra läge och är i andraspår och bör får en fin position. Han är inte så snabb att han kan vara med i jakten på ledningen. Harley D.E. har tävlat med skor på slutet, den här gången ska han tävla utan framskor och det är ett plus. Han ska räknas tidigt.

– 2 Brage Hindö (V86-7) var mycket bra senast. Han tog ledningen och vann lätt. Det är en bra häst och han vann sju lopp förra året och det är bra gjort. Allt känns som det ska i träningen och även han har fått ett bra spår. Det är tuffare motstånd den här gången än han tävlat mot på sistone och han är ett platsbud i första hand.

Joakim Brundin, Kanal 75