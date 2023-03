I den första avdelningen är Guldhästen Bli du Gers hårt betrodd. Med all rätt. Men motståndet saknas inte. Han ska hämta in tillägg på tre svenska hästar i form av Bransbys Juke Box, Starbec’s A. To Z. och outsidern Roofie.

– Efter att han vann på Axevalla har han blivit bättre och bättre. När vi plockade av skorna senast var kusken ruskigt nöjd med honom och Roofie blev fast med gott om sparat. Får han gå i ryggar kommer han nog gå riktigt bra. Roofie borde hantera svängarna på Momarken bra, säger Peter H Sjöberg som tränar den sistnämnde.

I V75-2 andas David Persson optimism gällande Sandokan som var hårt betrodd på V75 senast.

– Det gick helt enkelt lite för fort in i svängen senast och den galoppen ser vi som ett olycksfall i arbetet. Han kändes bra i övrigt. Nu skulle jag tro att kusken laddar från start igen och löser det sig någorlunda borde han stå sig bra i den här klassen, säger Persson.

När det gäller V75-3 så har Emma Sara Sjöberg-tränade Red Hot Roadster form och läge för en framskjuten placering.

– Han är ganska oöm för positioner och var fin i veckans jobb tillsammans med Dark Roadster. Är han lika fin som senast tror jag att han kan vara med i segerstriden, säger Sjöberg.

Mats E Djuse sitter upp bakom Bäcklös Uriel i kallblodsloppet (V75-4).

– Han var rejält tränad inför senast och vann på bra sätt i ett lopp där det gick i 1.21-fart till slut. Han har spetsat från spår fyra med Mats och kan kliva väg bra. Bör ha en bra chans, säger Marcus Lilius i stallet.

”Bra för sin låga klass”2

I de två nästföljande loppen har Oskar J Andersson två fina hästar i form av Infinity Sisu (V75-5) och Readly Lavec (V75-6).

– Infinity Sisu visade i fjol att hon är bra för sin låga klass och jag hoppas och tror att hon kommer att tjäna fina pengar den här säsongen. Hon är tungt tränad men inte vässad ännu och planen är att ge henne ett snällt lopp. På sin höga grundkapacitet kan man ändå inte räkna bort henne. Balansen måste jag avvakta med till lite närmare start.

– Readly Lavec låg på lite för mycket senast och fick inget bra lopp heller så det loppet är bara att glömma. Han var jättebra vid segern gången innan i Cagnes sur Mer och var inte helt tom då. Han har rest mycket men gillar att resa så det oroar inte. Han spetsade i Jubileumspokalen och kan öppna och vi får testa lite från start. Även om jag har respekt för Stoletheshow har vi inte gett upp, säger Oskar J.

I den sjunde avdelningen tillhör Åby-hästen Kentucky Lobell de mest betrodda.

– Han fick göra en del jobb själv senast och svarade för en mycket bra årsdebut. Han har tagit loppet utan bekymmer och ska normalt ha gått framåt lite. Kentucky Lobell är inte så snabb men tål grovjobb och borde ha vettig chans. Det blir barfota igen, troligen amerikansk sulky men det är inget minus med vanlig vagn, säger tränaren Per Henriksen.