Fransmannen som vill återvända till Sverige

Elitloppet 2019 var en dramatisk upplaga.

Readly Express blev halt tätt inpå finalen och de flesta trodde då att det skulle stå mellan Daniel Redéns Propulsion och Jean Michel Bazires Aubrion du Gers. Men på ett regntungt Solvalla var det Romain Derieux som ledde från start till mål med Dijon.

Han hade följt storloppet ända sedan han var liten och att vinna det med en egentränad häst var lite av en dröm som gick i uppfyllelse.

– Jag ser segern i Elitloppet som en helt underbar upplevelse. Det är så svårt att komma med de perfekta förutsättningarna. Man har rest långt med hästen och så är det två lopp på en och samma dag. Sen ska man få en inbjudan och ha ett bra spår. Det är mycket som ska klaffa. Så när man vinner är man så himla nöjd över att man gjort jobbet, säger Romain Derieux.

”Inte hästar som passar nu”

Romain Derieux berättar att han gärna skulle vilja tävla på Solvalla igen.

– Jag kommer ihåg från 2019 att stämningen var helt fantastisk. Just i år har jag inte hästar som passar i loppet men jag hoppas att jag kan komma över i framtiden. Min bästa häst just nu är Go On Boy, sen ser många av Dijons avkommor fina ut.

Det har varit stormigt kring de franska ekipagen inför årets upplaga av Elitloppet.

Franske kusken Eric Raffin dömdes i samband med segern i Paralympiatravet för en drivningsförseelse bakom vinnande Délia Du Pommereux. Kretsen kring hästen valde då att i protest att tacka nej till sin elitloppsinbjudan.

Sedan drog även Jean-Michel Bazire tillbaka Dorgos de Guez från loppet, och hänvisade delvis till att de inte förstår sig på det svenska regelverket.

”Det är verkligen synd”

Elitloppsvinnaren 2019 delar sina kollegers syn.

– Jag förstår de franska kuskarna, när de har varit i Sverige kommer de alltid hem med avstängningar och inte särskilt mycket prispengar. I Frankrike har vi inte samma regelverk. Det är klart att man måste ha koll på regelverket när man åker till ett annat land och tävlar, men när man tittar på Eric Raffins lopp på Åby så är det ingen som förstår beslutet. I Frankrike hoppas vi att UET ska harmonisera regelverket.

Skulle du vilja se flera franska hästar i Elitloppet?

– Givetvis. Jag tror att alla vill se de bästa hästarna och bästa kuskarna i Elitloppet. Det är verkligen synd att vi inte får se Délia du Pommereux och Dorgos de Guez i Elitloppet i år.