Det var under ett träningspass i morse som den franske världsstjärnan Aubrion du Gers och stallkompisen Cyrano du Pont ska ha avlidit i en olycka.

Det rapporterar den franska travtidningen Paris-Turf.

– Vi är förkrossade, säger tränaren Jean-Michel Bazire till tidningen.

Tjänade in över 25 miljoner kronor

Aubrion du Gers tjänade under karriären in över 25 miljoner kronor och vann 46 lopp på 73 starter. Hästen slutade så sent som i maj dessutom tvåa i Elitloppet på Solvalla.

Den största segern kom på Vincennes 2017 där hästen segrade i Trotting Masters.

För Paris-Turf berättar Jean-Michel Bazire att han ännu inte vill uttala sig om hur olyckan inträffade.

Aubrion du Gers blev nio år gammal.