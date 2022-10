Framskjutna svenska placeringar att vänta

Klockan 20.15 på fredagskvällen ska Prix Charley Mills gå iväg. Det är 2700 meter och Vincennes stora bana som gäller och loppet är öppet för sex- till tioåriga hästar som tjänat maximalt 351.000 euro. Vi har en hela tre svensktränade hästar i loppet och alla har chans till fina placeringar. Vi hittar även en gammal vinnare av ett fint svenskt årgångslopp, men min vinnare är ett franskt formkort…

■ Jag tror allra mest på 11 Fine Perle of Love. Stoet kommer med två raka segrar och vann åkandes i ett liknande lopp senast. Mathieu Abrivard har kört henne på sistone med stor framgång och fortsätter i sulkyn även idag. Hon ska inte göra allt för mycket jobb under vägen, men får hon bara chansen sista 700 blir Fine Perle of Love tuff att stå emot till slut.

■ Trea bakom min vinnare senast, och troligtvis på en framskjuten placering igen, tror jag vi kommer hitta 10 Ingo. Christoffer Erikssons sjuåring har visat sig trivas ypperligt nere i Frankrike. Totalt har det blivit sex segrar, varav tre är tagna på Vincennes, och insatsen vid tredjepriset senast visade att formen är fin. Loppets hetaste svenskbud enligt mig!

■ 14 Belker vann svensk Uppfödningslöpning som tvååring för sin uppfödare och dåvarande tränare Sten O Jansson. Han har nu hunnit bli sex år och efter en sejour hos Robert Bergh har han hamnat hos Jean Michel Bazire. Senast gick han preparé med dojorna på, men nu blir det barfota runt om då han står perfekt inne i loppet. Han har ännu inte vunnit på fransk mark men kommer ändå tillhöra favoriterna i loppet. Jag tror dock inte han räcker hela vägen fram, men tycker han är given på High Five-lappen.

■ Det är som sagt flera svensktränade hästar med i loppet och en annan som jag tycker ska med på kupongen är 1 Cyrano De B. Jarmo Niskanen tränar sjuåringen som kommer till Vincennes med tre raka andraplatser. Hästen står rätt tufft inne i loppet, men ska ändå kunna nå en fin placering med tanke på formen han har för dagen.

■ Till sist väljer jag 12 Giant Chef som får fullborda min ”femma”. Han har inte startat sedan januari i år och gör nu en spännande comeback. Han tränas av skandaltränaren Fabrice Souloy och jag räknar med att han är väl förberedd då han är anmäld barfota runt om och med Franck Nivard i sulkyn!

■ Loppets sista svenskhäst, 2 Rocky Tilly, är också tänkbar att ta med på kupongen. Han var med i samma lopp som Cyrano De B. näst senast och efter en fin resa blev det en tredjeplats där. Han har hunnit med en fjärdeplats på Vincennes efter det och kommer vara med och hugga om en topp fem-plats även idag.

Rank: 11-10-14-1-12-2.