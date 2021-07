150.000 till vinnaren i Gulddivisionen avslutade lördagens V75-omgång från Axevalla.

Handsome Brad var storfavorit innan och den många spelare valde att luta sig mot. Från sitt innerspår hoppades man på spets. Det blev ordentlig laddninng direkt efter att startbilen släppt fältet.

Både Milliondollarrhyme och Milligan´s School laddade för ledning från spår 8 respektive 5. Milliondollarrhyme gav upp men Ulf Eriksson bakom Milligan´s School gav sig sannerligen inte. Det blev stenhård körning mellan hans häst och Carl Johan Jepsons Handsome Brad. Till slut fick även Jepson ge sig mot den för dagen omutlige stjärnan.

Efter den utdragna körningen gick Melanders häst i spets hela vägen. In på Upploppet ökade han ytterligare och lämnade de övriga i fältet bakom sig. Han flög fram över mållinjen i ensamt majestät.

– Han lämnar dem, vad är det som händer?, sa Daniel Olsson när Milligan´s School drog ifrån de övriga.

– Han fullkomligt pulveriserade konkurrenterna näst senast och i dag var han ännu bättre, sa Leon Hallén i TV12s sändning.

”Vad var det där för någonting”

Efter loppet var hästens skötare, Stefan Melanders sambo Catarina Lundström överlycklig.

– Han är som en retad tiger, så jäkla laddad. Jag är chokad faktiskt. Efter körningen i början tänkte jag att det var kört. Han såg grym ut i sista svängen men jag trodde inte det skulle hålla hela vägen. Han är en riktig hedershäst och gör alltid bra lopp, sa hon i V75 Direkt.

Programledaren Per Skoglund avrundade snacket.

– Kuskarna åker av banan just nu och alla skakar på huvudet och tänker vad var det där för någonting? Frågan är hur många som är bättre just nu, sa Per Skoglund i V75 Direkt

Ble Du Gers Med Erik Adielsson i sulkyn slutade tvåa och Björn Goops Short in Cash kom in på en fin tredjeplats. Segertiden skrevs till 1.11,6/2640 meter.