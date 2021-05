Daniel Redén brukar gästa Umåkers V75-dag med gott resultat. Femåringsloppet Berth Johanssons Memorial kördes för första gången 2010 och Redén har vunnit med Daley Lovin (2016), Tobin Kronos (2017) och Son Of God (2019).

I årets upplaga har han ett starkt kort i 6 Don Fanucci Zet (V75-6) som ska försöka ta revansch på 9 Hail Mary. Hästarna möts för första gången sedan Svenskt Travderby i fjol där Robert Berghs stjärna toppade med Don Fancucci Zet som tvåa.

– Det här loppet är i första hand för att se till att han har toppform till slutet av månaden. Jag är väldigt nöjd med hästen och han kommer garanterat att göra ett bra lopp, säger Redén.

Stallet kryllar av topphästar och Don Fancucci Zet är redan inbjuden till Elitloppet.

1 Missle Hill (V75-3) var femma i Elitloppet ifjol och han har en bra uppgift i Guldbjörken på lördag.

– Det gäller för Missle Hill att visa i tävling att han hör hemma i Elitloppet. Hästen har sprungit och krängt i årets två starter och om det fortsätter har han inte där att göra.

Daniel Redén om stallets V75-hästar på Umåker på lördag:

V75-1

– 9 Deal Done Zet tycker jag var positiv senast i Orebro Int’l. Jag kastade in honom där och tänkte att vi får se vad det blir utav det. Jag tycker att han hängde med riktigt bra. Lång distans har han visat att han inte har några problem med och voltstart går också bra. Han är inte beroende av att gå i ledningen och jag har ingenting emot att han fick ett bakspår den här gången. Han blir för het med helstängt men han svarar väldigt bra på norsken, så vi ändrar ingenting. Barfota runt om, norskt huvudlag och vanlig vagn.

V75-3

– 1 Missle Hill var helt godkänd i årsdebuten. Prestationsmässigt gjorde han det bra på en seg bana. Däremot sprang han och bröt under vägen. I loppet i fredags gav han ett snärtigare intryck. Han sprang med full fart över mål med sträckta linor. Det var ett så kallande formhöjande lopp. Men fortfarande så krängde han lite under vägen. Jag tycker inte heller att det har varit samma tryck i honom i värmningarna. Det har inte varit det där explosiva som det var ifjol. Jag låter honom starta på lite tätare nu för att få mer tryck i honom. Jag tror också att det kommer hjälpa till med startsnabbheten. Det kan låta tokigt, men jag inbillar mig att Missle Hill är lite bättre över 2140 meter. Eftersom han är liten och snabb så tänker alla att han är bäst över kort distans, men den speed han har biter bättre över medeldistans. Till exempel i loppet i fredags hade han nog kunnat springa i samma fart i 400 meter till. Vi såg det även vid segrarna i Jubileumspokalen och i STL Open. Gällande Elitloppet så får vi se. Ifjol hittade han den riktiga toppformen först under sensommaren. Ska han vara aktuell för Elitloppet får han först visa att han har där att göra. Han har tävlat med norskt huvudlag på sistone och planen är att fortsätta med det. Inga andra ändringar heller, barfota runt om och amerikansk sulky.

V75-5

– 12 Summit In Sight var jag nöjd med i årsdebuten. Att springa i dödens är han inte riktigt hans grej. Förra våren var han osannolikt bra vid segern i Örebro och det gjorde mig förhoppningsfull, men sedan har han varit lite svår och ibland tappat travet. Får han starta på kontinuerligt så bör han förhoppningsvis duga i silverdivisionen framöver. Det har gått några veckor extra sedan årsdebuten, men det har inte varit några konstigheter. Han har tränat på och borde vara lite vassare med det loppet i kroppen. Senast var han lite väl pigg så vi valde att låta honom tävla med öppet huvudlag istället för can’t see back. Nu är tanken att han ska gå med norskt huvudlag, det ror jag är första gången. Barfota runt om och amerikansk sulky igen.

V75-6

– 6 Don Fanucci Zet gjorde ett jättebra lopp i årsdebuten näst senast. Loppet senast kanske inte sade så mycket, åtminstone från sidan, så jag blev glad av att se att Örjan var så nöjd efter loppet. Då vet jag att han fick det svar han ville ha. Efteråt har han fått träna rejält. Det har nästan varit Propulsion-tuff träning. Det här loppet är i första hand för att se till att han har toppform till slutet av månaden, men jag är väldigt nöjd med hästen och han kommer garanterat att göra ett bra lopp. Han har fått mycket styrketräning, det vill jag lova. Här hemma är han lite flummig och i sin egen värld. Han kan vara det även i värmningarna, men när startbilen är i gång vet han om att det är tävling och då skärper han till sig. Det blir inga ändringar. Barfota bak, amerikansk sulky och helstängt huvudlag.

V75-7

– 6 Moses är ojämn i sina prestationer och till stor del beror det på hans fötter och om han får tillräckligt grepp om banan. Får han det rätta fästet så kan hästen vara så där bra som för tre starter sedan då han vann på en 10-tid. Senast plastade vi hovarna för att bygga upp fötterna. Det finns lite plast kvar, men det mesta slets bort under loppet och jag tror att fötterna är tillräckligt bra nu så att vi slipper plasta igen. 1640 meter är en bra distans för honom och jag tycker även att han öppnar lite bättre med spår en bit ut på vingen. Han är lite speciell i aktionen och har svårt att få upp farten från spår långt in. Barfota runt om, helstängt huvudlag och amerikansk sulky igen.