Första tanken: Han kan bli svår att slå

V75-1:

Mycket öppet i inledning. Kapabla trion 8 Eelis, 9 Wellino Avenue och 12 Donners Am hade ingen tur i spårlottningen och det finns flera bra hästar även med framspår. Exempelvis 4 Doctor Doxey Zenz och 5 Esprit Sisu.

V75-2:

5 Corona Brick gick en väldigt bra tid som tvåa senast och kan vara intressant om inte spåret ställer till det. 7 Blue Line D.K. har mycket fin form och ett bra läge. 11 Millie Millionaire och 13 Chapter Review är bäst på tillägg?

V75-3:

Det finns en trio som sticker ut vid första anblicken. 1 Queer Fish är alltid att räkna med i sådana här sprinterlopp. 3 Canari Match har en låg 1.10-tid i kroppen vilket räcker långt. Och 5 In Vain Sund går framåt med loppen.

V75-4:

4 Nordby Fröy står bra inne i loppet och kan bli svår att hämta in tjugo meter på med en lyckad start. Spik? 9 Fender har pausat ett tag men var finfin innan uppehållet. 11 Granetta och 12 B.W.Sture är inte heller golvade.

V75-5:

3 Harvey fick aldrig chansen i lördags och tar nya tag här. Han blir att räkna med. 12 Västerbo Pokerface har övertygat vid två raka segrar och blir nog att räkna med trots bakspåret. Kanske ett bra tvåhästarslås?

V75-6:

6 Västerbo Grosbois är snabb ut och lär få ett bra lopp i den främre träffen. Är härdad i klassen och kan duga. 11 Now Or Never Flair och 12 Sign Me Up Too är båda riktigt bra, men spåren kan ställa till med bekymmer.

V75-7:

Ännu ett lopp där de bästa har fått lite sämre lägen. 12 Linus Boy exempelvis som hade varit given med framspår. 8 Sir Q.C. mötte tuffare hästar senast och är distansgynnad. 9 Bottnas Commandeur tände till denna tid i fjol.