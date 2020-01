Formstarke expertens hetaste drag inför V75

Det blev ett rejält klirr i kassan för de som köpt in sig i SportExpressens stora V86-system onsdagen den 18 december.

I en omöjlig omgång där ingen lyckades prickas in åtta rätt drog experten in runt 480 000 kronor – vilket gav drygt 19 000 kronor tillbaka per andel. Varje andel kostade 500 kronor.

Vinsten var en av många från Jonas Noreen under hösten. Bland annat drog han in drygt 4 000 kronor per andel på redaktionens stora V86-system den 31 oktober.

– Det har känts väldigt bra den senaste tiden. Självklart var det också extra roligt att den största vinsten ramlade in bara dagarna innan jul, när pengarna kanske behövs som mest. Jag och mina kolleger lägger ner ett väldigt hårt jobb varje vecka. Det är väldigt roligt att det ger betalt, säger Jonas Noreen.

Vilken är den största nyckeln bakom framgångarna?

– Det är omöjligt att bara välja en framgångsfaktor. I grunden handlar det om hårt jobb och självklart även erfarenhet. Sedan måste man givetvis ha lite flyt i bland också. Men tur förtjänar man.

”Siktar på så många vinster som möjligt”

Trots framgångarna lägger sig Noreen naturligtvis inte på latsidan.

Målet: Fler storvinster under 2020.

– Jag kommer jobba stenhårt för att höstens form ska hålla i sig under 2020 – och gärna att det går ännu bättre! Våra trogna läsare förväntar sig leverans varje vecka. Utan läsarna är vi ingenting.

Något särskilt mål du satt upp inför det nya året?

– Nja, att bjuda på så bra speldrag, loppanalyser och information som möjligt. Hästar är av kött och blod och det är mycket som kan gå fel. Lova vinster får någon annan göra. Men naturligtvis siktar jag på så många och stora vinster som möjligt. Jag kan i alla fall lova läsarna att jag och mina kolleger kommer att ge järnet.

JONAS NOREENS STÖRSTA VINSTER 2019 Onsdag 18 december 2019 – V86: Utdelning: Cirka 480 000 kronor. Vinst per andel: Drygt 19 000 kronor. Onsdag 31 oktober 2019 – V86: Utdelning: Cirka 88 000 kronor Vinst per andel: Drygt 4 000 kronor Lördag 24 augusti 2019 – V75:

Utdelning: Drygt 24 500 kronor

Vinst per andel: Drygt 4900 kronor Visa mer Visa mindre