Formstarka expertens vassa drag inför V75

I Expressen Premium får du varje onsdag och fredag allt du behöver inför V86 respektive V75 i en omfattande analys signerat Eskil Hellberg och David Neves. I onsdags satte även Premium-laget åtta rätt, och systemet som endast kostade 2 240 kronor att lägga spelade in hela 66 000 kronor. På fredag klockan 18.00 publiceras det framgångsrika tipsmaterialet inför helgen på expressen.se.

På lördag är det sedan Gävle som bjuder på en intressant V75-omgång. Vilka hästar får man inte missa Julia?

– Jag ser verkligen fram emot att se Anders Eriksson göra V75-debut som tränare med sin 4 Global Above All i V75-3. Hästen har minst rutin i fältet men är under fin utveckling. Har nu två lopp i kroppen och gick ett starkt slutvarv ute i spåren senast. Utgångsläget är betydligt bättre nu och jag tycker att hästen är förvånansvärt lite spelad i nuläget.

– Sedan var ju 3 Jareth Boko helt enorm senast. Är han lika bra igen så kan det räcka hela vägen i V75-1, när de tuffaste motståndarna startar från svåra lägen. Båda hästarna är givna på mina system, säger Björklund.

