Formstall året om – Åby inget undantag

Peter Untersteiner har form i stallet året om. Nästan i alla fall.

Onsdagen på Åby var inget undantag. Han inledde med att själv spetsvinna med Masterglide. Sedan serverade han Eldorado Mearas en fin resa och hästen tackade för det.

Swish Lane lämnade pappa Peter över till sonen Johan och även det slutade på bästa vis.

Trots att stoet fick en jobbig resa i högt tempo så orkade hon svara allt och alla. Grymt bra!

***

Timo Nurmos Harrington var hårt betrodd i V86-2. Hästen hade 38 procent av insatserna på mångmiljonspelet V86 och stod i 2,72 i odds. Många spelare hade räknat med ett offensivt upplägg. Någon information om passiv taktik fanns inte, såvitt jag vet, att finna under veckan.

Men någon kvart före spelstopp kom uppgifter från stallet att hästen skulle köras snällt och absolut få ett rygglopp. Detta eftersom fyraåringen fått tuffa lopp på slutet. Just det snacket köper jag, men inte att informationen når spelarna så himla sent. I själva loppet togs hästen upp direkt och fick sedan backas sist med tanke på att ”dödens” inte var aktuellt. Harrington kom sedan aldrig in i matchen.

***

Det plingade till i mejlkorgen efteråt då flera som hade spikat kände sig lurade.

Sådana här saker är inte alls bra för trovärdigheten. Ska folk fortsätta investera pengar på trav måste vi ha korrekt information.