Fredrik Pettersson Wentzel

Travexpert på Expressen

BÄSTA SPIKEN

Timo Nurmos hästar är tillbaka i fullt slag och när nu 1 Ivanka Amok (V75-5) fick ett spännande utgångsläge ser det ut som att hennes första årsseger kommer på lördag. Hon är kvick ut när hon laddas och så länge hon inte galopperar kommer hon till ledningen och vinner då det enda riktiga motbudet, 11 Celiaz, fick bakspår och kommer få ett tuffare lopp.

SKRÄLLCHANSEN

V75-4 är ett öppet lopp men väl bortglömd ser 13 Gordini Brick ut att bli. Hästen är kapabel och brukar tävla bra direkt efter paus. Marcus Lilius är rutinerad för sammanhanget och Gordini Brick tål att göra jobb om det skulle krävas. 11 Charliebrown Effe (V75-2) har tveksam form men nog är 3% i underkant när han möter ett mediokert motstånd.

FAVORITEN I FARA

Som ovan nämnt går Timo Nurmos hästar enormt bra för dagen och 3 Keep Gamble (V75-1) har god chans att vinna inledningen felfri. Det är dock en orutinerad häst som galopperat i hälften av sina starter hittills och nu måste han tävla i vanlig vagn. Som omgångens största favorit är han given att gardera då det betalar fint bakom och det knappast är någon straffspark.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 2, 3, 4, 11 (1, 7)

V75-2: 2, 3, 4, 6, 11 (9, 5)

V75-3: 2, 6, 8 (9, 3)

V75-4: 3, 7, 9, 10, 13 (1, 8)

V75-5: 1 Ivanka Amok (11, 7)

V75-6: 3 Edelweiss (1, 9)

V75-7: 1, 2, 3, 5, 6, 10 (9, 11)

1 800 rader/900 kronor

Magnus Nygren

Hockeyprofil med vassa V75-analyser

BÄSTA SPIKEN

V75-2 och favorit blir 2 Natorp Bo. Helt rätt enligt mig. Senast på Kalmar gjorde han ett kanonlopp från ett omöjligt spår 12. Nu är det läge för spets. Med favoriten i ledningen tror jag inte att det händer så mycket i loppet och därför anser jag att segerchansen för 2 Natorp Bo borde vara mycket god.

SKRÄLLCHANSEN

I V75-3 har jag en riktig kioskvältare att bjuda på. Loppet i sig är toköppet och min rekommendation är att måla på. Min idé är 14 M.T. Reed. Formen är klart bättre än raden, det visade han senast på Årjäng. Utgångsläget är bra tycker jag och kusken Wilma Karlsson är underskattad. 1%, se upp!

FAVORITEN I FARA

V75-5 och två hästar sticker ut på förhand. 1 Ivanka Amok verkar bli mångas spik denna vecka, men inte min. Jag rankar 11 Celiaz före och hon är hälften så mycket spelad. Det behöver lösa sig för favoriten från start och även om segerchansen är god så anser jag att hon blir för mycket spelad. Jag låser på två.

SYSTEMFÖRSLAGET

1) 3,11 (1,7)

2) 2 Natorp Bo (4,3)

3) 1,2,4,6,7,8 (9,10)

4) 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15 (11,12)

5) 1,11 (4,5)

6) 1,2,3,4,5,7,9,11 (10,6)

7) 5 Nugget Zon (10,3)

2 112 rader/1 056 kronor

Jens Sjödén

Expressens travstatistikorakel sedan 1996

BÄSTA SPIKEN

De mest pålitliga spelobjekten hittar man i de högsta klasserna. Jag tror 6 Emoji är både bästa hästen och spetshästen i V75-3. I alla fall är ingen SÅ mycket bättre att de tar ned Danmarks bästa häst efter utvändig löpning. Jag ser hästen ha omgångens bästa segerchans, men han är långt ifrån mest streckad. I skrivande stund inte ens favorit i sitt lopp…!

SKRÄLLCHANSEN

Senast vi såg ett lärlingslopp likadant som V75-4 var på Halmstad för två veckor sedan. Efter flera omstarter, en strykning och 8 (!) galopper stod till slut en skräll som segrare. Slumpen får stort utrymme i lopptypen som därför genererar många skrällar. Travsäkra 2 Vikens Takecool bjuds invändig smygare och ger Rydberg en V75-dubbel (har ju toppchans i sista)?

FAVORITEN I FARA

2 Rackham och 8 Kentucky River är mer spelade än min spik i V75-3. Rackham är bra, men startar i andraspår och blir kvar där loppet igenom, kanske en bit bak dessutom. Stentufft över 2640! Kentucky River får en ännu tyngre resa. Hittills har ingen vunnit Axevallalöpning från spår 8. Därtill lite frågetecken kring stallformen i båda fallen!

SYSTEMFÖRSLAGET

3, 11 (3, 11)

2, 4 (3, 5)

6 Emoji (8, 5)

1, 2, 3, 7, 10, 13, 15 (9, 8)

1, 11 (10, 5)

1, 3, 4, 5, 7, 9 (11, 2)

1, 2, 3, 5, 6, 10 (7, 12)

2016 rader/1 008 kronor

Eskil Hellberg

Travexpert på Expressen

BÄSTA SPIKEN

1 Ivanka Amok (V75-5) är något av en personlig favorit. Hon gjorde ett kanonlopp som knappt slagen i Halmstad. Hon är snabb från början och det blir någon form att skygglappar. Även om hon skulle bli av med ledningen har hon god chans att komma ut i andraspår och köra sig till ledningen. Segerchansen i Stoeliten är mycket stor.

SKRÄLLCHANSEN

1 Lozano Di Quattro (V75-7) svarade för en strålande årsdebut och blev hårt betrodd i några V75-starter efteråt. Det strulade lite, men nu är han tillbaka i bra slag. Lozano Di Quattro är startsnabb och öppnade raskt från innerspåret på Solvalla näst senast. Han får en fin resa i främre träffen och segerchansen är högre än den procent han är spelad till.

FAVORITEN I FARA

8 Kentucky River (V75-3) är otroligt bra och var enorm som knappt slagen av Eric The Eel efter en tuff resa i Harper Hanovers lopp under Elitloppshelgen. Nu blir det debut i Gulddivisionen och även om distansen är en fördel är utgångsläget uruselt. Visst kan Kentucky River vinna loppet men i min bok är Per Nordströms starka häst för mycket spelad.

SYSTEMFÖRSLAGET

V75-1: 3, 11 (2, 1)

V75-2: 2, 3, 4, 5, 12 (9, 6)

V75-3: 2, 6, 7 (8, 4)

V75-4: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 15 (13, 2)

V75-5: 1 Ivanka Amok (11, 5)

V75-6: 3, 5, 7, 9 (1, 2)

V75-7: 1 Lozano Di Quattro (5, 6)

840 rader/420 kronor.