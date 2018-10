Förhoppningen: ”Hon kan vinna trots spåret”

Det är Bergsåker som arrangerar onsdagens V86-omgång tillsammans med Solvalla.

Ett lopp som sticker ut i omgången är V86:ans sjunde avdelning i Sundsvall med 15 ston bakom bilen i ett försök till Diamantstoet.

Fältet vimlar av segervana och formstarka djur. Eftersom det handlar om så kallad ”spårtrappa” har Millie Millionaire fått det näst sämsta spåret med sina 938 600 kronor intjänat.

Brage Hansen har haft stoet på leasing sedan i december då hon var ett år. En undantagshäst han tränat upp och är mycket stolt över.

Millie Millionaire är fem år och har dryga 61 000 kronor kvar till miljonen och kliver över strecket om hon är sämst tvåa på onsdag. Millie blir ”millionaire”…

- Det är klart att man har förhoppningar om att hon ska bli ett av landets bästa ston i alla fall.

Jag är medveten om att det är mycket som ska klaffa för att det ska bli så - men kapaciteten har hon absolut. Hon är inte på toppen av sin begåvning på något sätt och det känns som att jag har ytterligare några grejer jag kan slipa på, säger Brage Hansen.

Står hos uppfödaren

Brage Hansen jobbar som hovslagare och hyr en gård i Sollefteå tillsammans med sin sambo och driver ett stall med sex hästar.

Millie Millionaire står hemma hos sin uppfödare Eva-Maria Frånlund, två mil från Brages hus.

- De sköter om att ge henne mat och tar det dagliga med hagvistelse och så, och jag gör resten. Nu när hon är igång och tävlar får hon inte göra något märkvärdigt mellan loppet utan det är bara att försöka konservera hennes form. Mår hästarna bra presterar de ju också, säger han.

Millie väckte en tanke

I vinter hoppas han hinna med den avslutande kursen för att bli proffstränare och bli sin egen på Dannero några dagar in på det nya året.

Sedan en tid hyr han även stall inne på stallbacken på travbanan. Millie fick honom att vilja ta steget.

- Visst är det så. När man får hålla på med hästar som henne sätter det fart liksom. Det är också så att jag fyller 30 i år och sagt lite skämtsamt att det är väl någon sorts kris också som spelar in när jag vill prova som proffs. Det är dåligt med tränare på Dannero och jag känner att…ja, någonting kan jag väl tillföra?

”Klart att hon kan vinna”

Millie Millionaire hade i somras ett tag två raka segrar i stolopp på V75 tillsammans med Ulf Ohlsson. Kuskettan vill köra henne igen på onsdag.

Brage tackar för det men har så pass höga tankar om sin häst att han undrar vilken kusk som frivilligt skulle avstå en sådan guldstyrning.

Utgångsläget är svårt men Brage Hansen har inte gett upp.

- Hon är så pass bra att det är klart att hon kan vinna ändå, säger Brage.

I den senaste starten slutade hon tvåa i finalen av Diamantstoet under dagen med V75-finalerna på Solvalla. Millie Millionaire satt några snäpp för långt bak för att hinna fram till vinnaren Under The Counter som tog andra raka V75-segern för tränaren Joakim Elfving och kusken Rikard N Skoglund.

- Jag tror att det är Under the Counter som kan bli tuffast mot igen på Bergsåker. Hästen verkar ha hittat en härlig formtopp nu hos Joakim Elfving. Det är till en del samma hästar hon mötte senast och det gäller väl att hon ska ha lite flyt. Hon är stark och tuff men det går inte att gå sista varvet i tredjespår varenda gång man startar.

”Det har smällt rejält”

Millie Millionaire var som man säger ”bakrädd” som yngre men har enligt Brage Hansen blivit mycket bättre på den punkten. För säkerhets skull sitter slaggjorden på som vanligt.

- Hon är exemplarisk och snäll hela tiden när man sköter henne. Hon är fin att köra också och har aldrig slagit med kortvagn, utan det är i långvagn det har smällt rejält några gånger. Millie har böjt några skalmar om man säger så.

Inte ett ont ord. Brage Hansen tar alltid sin häst i försvar.

- Om man ska spela? Ja, för mig är hon ett givet streck i alla fall!

Av Mikael Wikner/Kanal 75