Förbereder sig inför Elitloppet

Loppet startar 15.15 på lördagseftermiddagen på Caens bana i sydvästra Frankrike. Prix des Ducs de Normandie är ett Grupp 2-lopp som avgörs över 2450 meter. Hästar som är mellan fyra och tio år gamla och tjänat över 160 000 euro får vara med i loppet. Vi får bland annat se en av Elitloppsfavoriterna genrepa, men jag går istället på ”världens bästa valack” som vinnare.

■ Det är just så han ibland kallas, 14 Cleangame. Eftersom han är kastrerad får Cleangame inte vara med i de största loppen som Prix d’Amerique. Han får därför starta i mindre lopp där han ofta startar med 50 meters tillägg. Just så var det senast i Chateaubriant och han hade inga problem att ta ikapp försprånget och jogga in till en säker seger. Nu får han starta på samma volt som konkurrenterna och då tror jag Jean-Michel Bazires ögonsten blir svårslagen.

■ Värsta motståndaren tror jag är 7 Ampia Mede SM. Hon tränas av skandaltränaren Fabrice Souloy och stoet har vunnit 13 av 18 starter i livet. Näst senast slog hon min tipsetta Cleangame med en nos. Då startade hon med 25 meters försprång, och från samma start tror jag superstoet får nöja sig med andrapriset.

■ Fabrice Souloy har också med 12 Gu d’Heripre i loppet. Sexåringen är ännu segerlös i år och har inte hittat tillbaka till samma höjder som vid tredjeplatsen i Prix d’Amerique 2021. Senast var det dock kortare distans och det är kanske inte hästens bästa gren. Innan det hade han två raka tredjeplatser och med rätt resa tror jag han kniper ytterligare en pallplats här.

■ 13 Etonnant ska om två veckor ut i Elitloppet och detta är bara ett förberedande lopp inför Stockholmsresan. Han ska tävla med skor på alla hovar och kommer säkert ges en snäll resa, men samtidigt vill man ju ha ett besked att formen är fortsatt fin. Etonnant var ju favorit till Pd’A-segern i år och på ren grundkapacitet tror jag han dyker upp på en High Five-plats oavsett.

■ Till sist tar jag också med det norskfödda stoet 10 Rebella Matters. Senast i Vitesse var hon på väg mot en andraplats när hon snöpligt galopperade på upploppet. Hon går över alla distanser och är kanske allra bäst över lång distans med en smygresa. Får Christophe Martens till styrningen är jag inte förvånad om hon dyker upp ännu högre upp på kupongen.

Ranking: 14-7-12-13-10.