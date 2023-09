För mig är det en stor spik i kistan

Going Cash, Tangen Bork, Lozano di Quattro och Always a Pleasure är hårt betrodda på V75. Det är troligt att minst två av dem vinner och då blir utdelningen låg.

Always a Pleasure (V75-1) galopperade in på upploppet senast i ett lopp där konkurrenterna var tydligt märkta av det höga utgångstempot. Och visst var det segern som försvann.

– Han tog i så mycket när jag lyfte ut honom och han slog ihop. Det kändes som en straffspark utan målvakt i det läget och det var en sur galopp.

– Always a Pleasure har inte nått max i sin utveckling och normalt sett är han trygg i sig själv och han brukar göra allt rätt, säger Magnus Jakobsson.

Always a Pleasure har klarat spår två tidigare och det lutar åt favoritseger i inledningen.

Första gången jag såg Always a Pleasure live var i Mantorp i fjol för cirka ett år sedan.

Han avslutade tävlingsdagen genom att vinna före Lipton Scott (V75-2).

– Lipton Scott tävlade mot bra hästar i början av karriären. Även om inte motståndet inte var det värsta senast var han väldigt bra. Vi har inte startat efteråt för att inte gå ur klassen. Lipton Scott ligger bra i puls i träningen och det känns som att han är i toppform. Jag har stora förhoppningar på honom, säger Angelica Jonsson.

Lipton Scott är given på min lapp till runt tio procent.

Jag gillade även intrycket på Joint Chief senast.

Duon är bra nog att utmana favoriten Going Cash.

Lördagens V75-värd Färjestad stänger sin stallbacke 2025.

– Hyresintäkter på stallbacken under ett år är 850 000 kronor och den kostar betydligt mer att driva om man inte ska fortsätta att lappa och laga. Vi behöver utvecklas och hitta andra intäktskällor. Målet är att bygga en fräsch arena för bland annat event för att få in pengar att stoppa in i travet, säger travbanechefen Marie Svensson.

Att driva en travbana med omfattande träningsanläggning är inte lätt. Framför allt är det dyrt.

Utgifterna har skenat i väg och intäkterna är begränsade.

Åby var först och efter ansiktslyftet är man en av världens modernaste banor. Och hyllas stort av såväl de aktiva som publiken.

Framöver kommer fler banor att se över och bygga om – vilket behövs – sina anläggningar.

Fenomenet Tangen Bork (V75-6) blir jättefavorit i Unionskampen.

Men jag garderar.

Järvsöodin vann SM-guld i senaste loppet.

– Han har varit jättefin i de tre senaste loppen och hittat ytterligare en växel.

– Jag åker ut med en bra känsla och är inte rädd att ta positionen utvändigt Tangen Bork om favoriten sitter i ledningen, säger Marcus Lilius.

Grisle Odin G.L. såg underbar ut senast och är en tänkbar skräll.

Expressen, Aftonbladet, Travronden och/eller V75-Guiden med flera? Smaken är olika.

Jag är kanske gammaldags.

Men det underlag som jag tror är viktigast för besökaren är banprogrammet.

Jag minns med glädje när jag cyklade från skolan på rasten i skolan Laholm för att köpa diverse program i kiosken vid torget.

Om programmen försvinner känns det som en stor spik i kistan.