”Foppa” om livet som hästägare inom travet

Att Peter ”Foppa” Forsberg har ett stort travintresse är ingen hemlighet.

Den svenske hockeyikonen har under åren köpt flera stjärnhästar. Bland annat ägde han derbyvinnaren Tsar d’Inverne som sprang in åtta miljoner kronor och Hambletonian -tvåan Adrian Chip som drog in tio miljoner kronor under karriären.

Ett intresse som började i tidig ålder. Redan när han var 16-17 år köpte han in sig i Orbit Air hemma i Örnsköldsvik.

”Gick fantastiskt bra efter det”

För Kanal 75 berättar ”Foppa” om sina investeringar inom travsporten.

– Jag var på Solänget när jag var yngre, kanske någon gång när jag var 16-17 år. Vi var några kompisar som köpte in oss i Orbit Air och efter två halvdåliga år gick det fantastiskt bra efter det. Då tyckte man kanske att det inte verkar vara så svårt det här, säger Peter Forsberg i en intervju med Kanal 75.

Peter Forsberg har ägt flera hästar som tränats av stjärntränaren Robert Bergh. Bland annat tränades ”Foppas” Tsar d’Inverne av ”Bergharn”.

”Foppas” stjärnhäst vann miljonloppet

Hästen vann bland annat miljonloppet Svenskt Travderby.

– När ”Tsaren” vann derbyt så var jag på plats och åkte jag över till NHL dagen efter. Jag tror att säsongen började precis efter derbyt. Det var häftigt att vinna derbyt, absolut. Men så här efteråt har jag förstått mer hur svårt det är att vinna ett derby. Då halkade man mer in på ett bananskal när jag fick köpa in mig på hästen och det var ”Berghans” förtjänst, säger Forsberg.

Peter Forsberg äger och har ägt flera hästar tillsammans med sin pappa Kent Forsberg, som enligt hockeyikonen själv har ett ännu större intresse för travsporten.

– På en skala från ett till tio ligger mitt travintresse på en åtta. Men för farsan är det tio av tio. Han är inne och kollar propositioner hela tiden vart hästarna ska starta och följer allt, säger han till Kanal 75.