”Folk är så jävla rädda men livet är för kort”

Relationship född 2019 (u. Honey Honey e. Nuncio)



Mitt varmblodssto har jag haft en liten ramsa på, eller mer en berättelse. ”Honeys” första föl hette Rosé och pappan hetta One Too Many – och efter ett glas för mycket Rosé så blev det ”Raj Raj Raj” – som hennes andra avkomma fick heta, där var pappa Raja Mirchi.



– Efter för mycket Rosé och Raj Ra Raj så blir det ett förhållande så stofölet i år kommer att heta Relationship. Det avslutas så. Sen har jag velat att Honeys avkommor ska börja på R.

Stormare född 2019 (u. Silver Stjärna e. Ingbest)

– Han är döpt efter en Hollywoodstjärna som kommer från samma by som mig, Arbrå. Han är alltså döpt efter Peter Stormare. Det var lite kul för att Peter kom in och fikade på fiket där jag jobbar i våras. Då sa jag till honom att jag håller på att baka en ”Stormare” i magen på Silver Stjärna.

– Han tyckte att det var häftigt och att han skulle komma och hälsa på. Så Peter kommer i höst ska och kika på honom, det ska bli riktigt kul. Peter är en supergenuin människa och han gillar Hälsingland och orten vi kommer från.