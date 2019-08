”Föds kanske tio sådana här hästar på ett sekel...”

Det var 2017 som storhästägaren Anders Ström ropade in en lovande ettårig hingst efter Father Patrick under en ettåringsauktion i Lexington, Kentucky.

Det rörde sig om hästen Greenshoe, även om han då gick under namnet Rifleman.

Och på lördag är hästen en av Anders Ströms chanser till att vinna Hambletonian Stakes på The Meadowlands.

Men skulle Greenshoe vinna så är han inte själv i vinnarcirkeln. Med på hästen är nämligen också sport tv-profilerna Hasse Backe, Lasse Granqvist och Morten Langli.

– De har varit med på lite hästar tidigare och de har vi haft ganska bra flyt med. När jag köpte den här hästen så blev det tal om att de skulle gå med i en ny häst. Då föreslog vi den här. De har tio procent var i hästen, säger Anders Ström.

Laddar upp med baseball

Anders Ström är på plats i USA i god tid innan loppet och förenar nytta med nöje under veckan. Han jobbar på och fördriver tiden mot den stora dagen.

Hur hanterar ni i ägargänget nervositeten?

– Vi tänker nog lite olika. Jag tar det nog lite som det kommer. Jag vet att ett lopp kan gå dåligt. Jag hoppas bara att ingen av hästarna är sjuka eller att det blir något konstigt med loppet. Att loppet blir kört på ett bra sätt och att hästarna får chansen.

– De andra som är med är nog nervösa i olika grader. Men det ska ju vara spännande när det är ett sådant här stort lopp.

Resterande ägargänget anländer även de i god tid innan. De ska se Greenshoes sista träningsjobb innan starten.

Men som sista uppladdning inför lördagen ska de koppla bort travet och nervositeten en stund.

– Det enda vi har planerat är att vi ska gå på baseball på fredag kväll. Då är det New York Yankees mot Boston Red Sox på Yankee Stadium. Alla är ju intresserade av sport så det passar väl bra att tänka på något annat kvällen innan.

Galopprisken på Greenshoe

Liksom Greenshoes pappa, Father Patrick, är även han den stora favoriten i Hambletonian. För Father Patrick blev det galopp i finalen – och det blev det även för Greenshoe i fjolårets storlopp Peter Haughton Memorial.

Men Anders Ström, tror och hoppas att hästen har mognat i år.

– Trots att han galopperade mycket i fjol så vann han två stora lopp. Han var väldigt, väldigt bra. Det som hänt under vintern är att han har mognat och uppför sig mycket lugnare och behärskat. Även om han fortfarande är en väldigt energifylld häst.

– Han gått bra i år också även om han förlorade på Pocono Downs mot Marseille. Men då förlorade han mest på att det kanske vara ett lopp som var ett led i matchningen. Då valde Brian att köra lite mer avvaktande och spurten kom för sent helt enkelt.

”Bara att tacka och ta emot”

Anders Ströms satsning på travsporten består av två delar: Stall Courant, som är tävlingsverksamheten och A.M. (Avel för Mästerskap), som är avelsverksamheten.

Under Hambletoniandagen har han flera chanser utöver Greenshoe. Förutom storfavoriten har han även Gimpanzee och Green Manalishi i det stora treåringsloppet.

Lägg där till de två egna uppfödningar i de två stora tvååringsloppen. Hell Bent For Am i Peter Haughton Memorial och Hypnotic Am i Jim Doherty Memorial.

Och som om inte det vore nog så startar även hans Cruzado Dela Noche, världsmästare ifjol, i John Cashman Memorial.

– Det är det som är grejen att ha hästar på de stora tävlingsdagarna och nu har det mesta lyckats bra här i år. Det är bara att tacka och ta emot.

”Tio sådana på ett sekel”

Men det går inte att undgå att spänningen kring just Greenshoe är något extra.

– Det kanske finns tio sådan här hästar som Greenshoe som föds per sekel. Det är inget som jag själv hittat på, även andra tycker så. Förra hästen man minns är Muscle Hill, det är på den nivån den här hästen är. Det är jättekul, sen får vi vara ödmjuka inför att det inte alltid går som det ska ändå.

Prislappen för Greenshoe låg på 330 000 dollar, motsvarande 3,1 miljoner kronor i dagens växelkurs.

Och för de hingstar som vinner stora lopp finns ett enormt avelsvärde efter karriären att vänta. I Sverige betalar man avgift per föl när man betäcker sina ston. Men i USA ser det annorlunda ut.

– I USA startar man ofta ett syndikat, ett slags andelsklubb där många av de största uppfödarna vill köpa in sig i betäckningsrätter i hingsten.

Potentiellt avelsvärde på 5-10 miljoner dollar

Han fortsätter:

– När hingstar tidigare syndikerats så kan det handla om 5-10 miljoner dollar för de allra bästa. Det är klart att det är en extra krydda i att först kunna vinna ett sådant stort och anrikt lopp – och att sen höja värdet på hästen.

Men om, vad och när något sådant skulle vara aktuellt vill inte Anders Ström låsa sig vid.

– Jag har satt mig in i hur det fungerar och sagt till de som är intresserade att vi tar ett sådant beslut efter säsongen.

Samtliga Anders Ströms hästar tränas av Marcus M Melander och loppen avgörs på lördag.