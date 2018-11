Flera imponerande vinnare i kvalet till klassiska loppet

Det var V65 på Jägersro under tisdagskvällen och uttagningslopp till Svensk Uppfödningslöpning. Det är Sveriges största lopp för tvååriga hästar.

Aetos Kronos, med Bold Eagle som pappa, visade att han inte vansläktas genom att vinna det första uttagningsloppet i övertygande stil. Christoffer Eriksson lämnade inget åt slumpen och styrde direkt på ut på den första långsidan och efter sexhundra meter landade Aetos Kronos utvändigt om den ledande storfavoriten Ultion Face. Det var den duon som gick loss på slutvarvet och som gjorde upp till slut. Adrian Kolgjini drog undan vad som gick med Ultion Face med Aetos Kronos på utsidan. Men mitt på upploppet kopplade Aetos Kronos greppet när han blev påmind av Christoffer Eriksson. Via 1.13,2 sista varvet vann den Jerry Riordan-tränade talangen säkert på tiden 1.14,4 över distansen 1640 meter med bilstart. Ultion Face höll till andraplatsen och trea blev Unico Broline.

- Han är fin och har gjort fina lopp men har körts försiktigt i två lopp och det var läge att prova lite i dag. Jag vet att Adrians häst är väldigt bra men han sprang och bröt lite och jag tyckte att jag hade en stark och fin häst. Det kändes bra hela vägen, sa Christoffer Eriksson.

Trix On Line femstjärnig efter tuff öppning

Även i det andra uttagningsloppet fick vi se en imponerande vinnare. Det var Trix On Line som tog sin tredje raka seger och fortsatt är obesegrad. Den tvåårige hingsten har även han en gyllende stamtavla då hans pappa är Trixton och mamma är Fascination. Han tränas av Sören Norberg och har körts till seger varje gång av Christoffer Eriksson. Det blev en stentuff inledning av loppet och en utdragen spetskörning mellan Trix On Line och Grande Diva Sisu. Första femhundra metrarna travades efter 1.09,2 efter att Grande Diva Sisu pressat sig till täten. Hon varvade på 1.12,6 och trots det tuffa tempot var det också dessa två som gjorde upp till slut. Trix On Line kopplade greppet på Grande Diva Sisu som gav sig motvilligt den sista biten. Femstjärniga insatser av båda och segertiden blev 1.13,9/1640a. Trea i mål och klar för finalen blev Staro Nashville.

- Han är riktigt, riktigt bra. Han har ingen större rutin och ändå uppför han sig som en gammal snabbloppare. En väldigt bra häst. Han är inte så stor men har en väldigt stor gång. Han var lite laddad bakom bilen och tog ett felsteg precis när bilen släppte. Jag valde att släppa efter en bit för det hade gått alldeles för fort annars, sa Christoffer Eriksson.

Under onsdagen fortsätter uttagningsloppen på Solvalla och precis som på Jägersro gäller det att de tre främsta går vidare till finalen på Jägersro den 1 december. Förstapriset där är 700 000 kronor.

Rajesh Face trea i comebacken

I V65-inledningen gjorde Rajesh Face comeback efter ett tre månader långt uppehåll. Han var storfavorit och spelad till 13 för tio men trots ett snabbt slutvarv i dödens var han chanslös att gå i närkamp med Jairo som vann enkelt från ledningen. Rajesh Face fick även släppa Turno di Azzurra förbi sig då denne spurtade mycket bra till andraplatsen. Adrian Kolgjini sa efter loppet att han var nöjd med Rajesh Face och med tanke på hästens form var det en bra prestation menade han.

I övrigt så föll V65-omgångens största favorit Staro Mcmillan. Han blev bara trea och kunde inte rå på ledande och vinnande Run Brodde Run efter att ha sänts fram utvändigt om ledaren. Run Brodde Run vann lätt och är fortsatt obesegrad felfri.

V65 avslutades med en riktig Kallsup(!) för spelarna som vann för sin tränare och ägare Jan E Johansson. Den skrällen skickade upp utdelningen till 80 416 kronor på sex rätt.

Av Michael Carlsson/Kanal 75