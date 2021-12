Får svårt att hinna fram denna gång?

V75-1

3 Four Guys Dream är perfekt inmatchad i klassen och från ett bra läge kan det vara dags att få till det på V75. 12 Arch Lane är segervan och hade det inte varit för läget hade han känts lite hetare än Four Guys Dream. 7 G.K.Justus står på tur för en seger på V75.

V75-2

6 Tekno Jerven vann på bra sätt senast på V75 och kan göra om bedriften, men han är lite för galoppbenägen för att jag ska utse honom till ett spikförslag. 9 Bellfaks har härlig form och 11 Tangen Haap kan ju allt vissa dagar. Tidiga bud.

3 Höstbo Elis kan vara en rysare!

V75-3

3 Gordon Brodde har inte varit sämre än trea i sina fem starter i år och måste räknas i Klass II. Sedan så är 4 Optimum Bankrobber en vinnartyp med bra läge och som vunnit med skor. 10 Global Bodyguard och 12 Immigrant Am är hetast av bakspårshästarna.

V75-4

2 Izola Silvåkra har radat upp segrar och med tanke på läget är hon aktuell igen. 3 Kabor Boko är under stadig utveckling och kan säkert rekordsänka trots årstiden. 15 Unique Juni känns aningen missgynnad av skotvånget och får svårare att hinna fram denna gång?

V75-5

4 Milliondollarrhyme körs förmodligen i ryggar den här gången då det handlar om 2 640 meter och måste bli farlig med klaff. 8 Milligan’s School har lite dunkel form men kanske kan forcera sig till ledningen nu? 2 On Track Piraten är still going strong och ses som en outsider.

V75-6

Mycket jämnt lopp på papperet. 10 Digital Eye har vunnit med Carl Johan Jepson och formen verkar vara på topp. Räknas. 3 Certainly har också fin form och ett bättre läge. Kan absolut vara aktuell. 9 Profinitif fick äntligen vinna senast och det kan vara proppen ur?

V75-7

2 Chapuy har ett perfekt andraspår och lyckas Åke Lindblom placera honom i ledningen så stiger segerchansen markant. 5 Eddy West har imponerat men nu är det ju skor runt om som gäller och det kan vara negativt. 7 Dark Roadster är en årstidshäst i full form.