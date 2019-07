Extra V75 i sista stund: Proppen har toppchans

Analyser, rankning och tips

Startlistorna, kusk- och tränarsnack och vår unika statistik – klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

Del 1: V75 – Tips och stallsnack

Del 2: V75 – Tips, kusktips och stallsnack

Bästa spikarna

V75-2: Ultimaluna Grif

Är på jakt efter sjätte raka segern och insatserna har var svettiga på sistone. Hon är både stark och snabb. Ett troligt scenario är att hon tidigt sitter i spets – blir mycket svårslagen.

V75-6: 9 Propulsion

En världsstjärna som inte behöver någon närmare presentation. Han jagar sin fjärde raka seger i Hugo Åbergs Memorial, vilket vore en enastående bedrift. Det känns som att Propulsion lyckas med uppdraget.

Spetsdragen

V75-1: 1 Zabul Fi

Föll med liten marginal i Halmstad. Senast blev han för ambitiös i ledningen och la bort en hel del krafter. I dag är distansen ett varv kortare och Zabul Fi kan spåra runt om.

V75-3: 2 Roller Coaster Ås

Var mycket fin vid segern från ledningen senast och var inte tom i mål på bra tid. Han är startsnabb och travsäker och ska passas

Skrällbuden

V75-4: 6 High Into The Sky

Är en jättefin häst under stark utveckling. Favoriten 11 Staro Mcmillan har ett tråkigt läge och kan hamna långt efter direkt. Vid gardering av favoriten är High Into The Sky ett bud.

V75-7: Illuminati

Joakim Lövgrens Illuminati har de rätta egenskaperna för att lyckas bra på fransk mark där styrkan är en viktig faktor. Illuminati kan även flytta på sig rejält när han väl får upp farten. Och är inte borta i V75-avslutningen.

Tänk på att...

V75-5: 5 Gustafsson

Har tävlat med stor framgång på Jägersro tidigare och bland annat vunnit ett V75-lopp här. Även kusken Rick Ebinge trivs på svensk mark!

V75-6: Hugo Åbnergs Memorial

Körs över 1 609 meter och förstapriset är därför 1 609 000 kronor. Det är en klar fördel att ha spår ett på den här distanseneftersom svängen ”kommer” tidigare.