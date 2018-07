Extra V75: Bästa dragen till Hugo Åbergs Memorial

För fullständiga analyser, rankning och systemförslag – klicka på länkarna (pdf-filer):

Del 1 – Genomgång

Del 2 – Genomgång, forts.

Bästa spikarna

V75-1: 2 Darling Mearas

Har kommit tillbaka på ett femstjärnigt sätt efter en skada och ståtar nu med två raka segrar. Läget är optimalt och Stefan Perssons underbara travare sitter troligen tidigt i spets.

V75-6: 4 Propulsion

Jagar tredje raka segern i Hugo Åbergs Memorial. Om han vinner igen blir han den första att lyckas med den bedriften. Daniel Redéns stjärnhäst är van att göra grovjobbet och blir svårslagen.

Spetsdragen

V75-3: 1 Seven And Seven

Gör en spännande debut i ny regi Frode Hamre. Erik Adielsson får chansen i sulkyn och han lär vara ute efter att leda varje meter.

V75-4: 1 Trinity Lux

Var nära att vinna Silverdivisionen i Axevalla senast. Han är snabb från start och har god spetschans över innerspåret över 1 609 meter.

V75-7: 1 Othello Victory

Det är stor skillnad på att ha spår ett över 1 609 meter än över 1 640 meter. Othello Victory utrustas med helstängt huvudlag till den här starten och det borde förbättra startsnabbheten.

Skrällbuden

V75-2: 4 Holy Water

Gick ett bra lopp bakom favoriten Zelig Kronos i den senaste starten. Och noterbart är att han var grymt fin i torsdagens finslipande jobb!

V75-4: 3 Racing Mange

Har svarat för två raka toppinsatser och visade 1.07,6 sista 600 i senaste starten. Det är en tidsfråga innan han vinner.

Tänk på att...

V75-2: 2 Zelig Kronos

Övertygade stort vid segern i försöket. Trots tredjespår under stora delar av loppet blev det en övertygande triumf på strålande 1.11,4.

V75-5: 2 Global Takeover

Varit chanslös att ta en längd på 1 New Muscle Ås i de två senaste försöken. Senast fick Global Takeover överta ledningen och segern blev enkel. Den här gången är det inte säkert att New Muscle Ås körs i ryggar.