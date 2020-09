Expertens vinstsuccé: Löste storvinst på V86

SportExpressens expert Fredrik Edholm har hittat höstformen.

Under onsdagens jackpotomgång på V86 fixade experten åtta rätt – och drog in 4 476 kronor per andel på sitt system.

– Det känns riktigt bra, säger Fredrik Edholm.

