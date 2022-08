V75-1

Johan Untersteiner har två hästar med i loppet och väljer att köra 6 Toto Barosso som har fin form och klara distansen med bravur. Segerbud felfri. 5 Digital Dominance gick starkt som tvåa i V75 senast och måste också räknas. 12 Amornero Roc är bra men ojämn.

V75-2

2 Missle Hill var kanonfin vid segern på Visby senast och har lottats till ett mycket bättre läge den här gången. Han borde vara svårslagen och blir ett hårt anlitat singelstreck. 10 Global Welcome var positiv som, tvåa bakom Missle Hill senast. Repris här?

V75-3

E3-final och de tre försöksvinnarna börjar från de bästa spåren. 2 Drake Kronos vann på den snabbaste tiden och är han lika fin på lördag blir han att räkna med. 1 Corazon Combo och 3 Bedazzled Sox kommer dock att utmana, man bör plocka med alla tre.

V75-4

Vid första anblicken fastnar jag för två hästar. 7 Labyad Bros som vann på fina 1.13,0 över distansen senast är förstavalet. 3 Dirty Martini håller man högt i stallet och håller han sig till rätt gångart kan han vara vinnaren. 8 Mysterious Lucifer kan vara ett skrällobjekt.

V75-5

2 Eagle In Disguise är inne i en fin period och med tanke på läget kan han vara lösningen i ett annars öppet lopp. 3 Jumanji Love och 4 Holdfast Am står också bra till och den senare avslutade piggt i lördags. 9 Final Whistle från Mattias Djuses formstall är inte golvad.

V75-6

3 Dea Grif och 4 Beat It var snabbast bland stona i försöken till E3. Jerry Riordan-tränade Dea Grif får min tidiga röst. Jag tror även att 2 Jewilla kan rekordsänka och blanda sig i det hela. 1 Lollo Trot lär hamna bra till från innerspåret och är under utveckling.

V75-7

10 Born to Run galopperade som slagen i V75 senast och jagar revansch för den missen som favorit. Givet segerbud trots bakspåret. Duon 2 King of Everything och 3 Mojo Express har fått fina startspår och kan vara två allvarliga hot mot Born to Run.