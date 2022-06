V75-1

Hemmahästen 5 Devils Tongue galopperade bort från start i lördags och så var den dagen förstörd. Nu har man chans att ta snabb revansch, man fick ett bra spår och ledningen är inom räckhåll. 9 Double Trouble E.P. är en bra finsk gäst!

V75-2

14 Bokli Rapp N.O. vann direkt i Björn Karlssons regi och formen är knappast sämre till den här starten. Givet bud. 11 Buska Blyg är Robert Bergh val av två hästar och kunnandet finns där. 13 Tangen Frikk sänker många på ren styrka.

V75-3

6 Amalencius B.B. var jättebra som trea i Harper Hanovers lopp senast och lång distans är mer en fördel än en nackdel. Givet bud liksom 2 Henry Flyer Sisu som fått ett lopp i kroppen. 8 Gooner rankar jag som tredjehäst trots trist läge.

V75-4

Öppet stolopp. 1 Amie Ness vann på en 1.15,3 senast över distansen och kan hon kapa den noteringen ett par tiondelar ska det räcka en bra bit. 8 Endless Story har hög segerprocent och måste räknas tidigt. 14 Ava är inte borta trots tilläggen.

V75-5

Lurigt. 6 Frozen A.F. förstärks med Örjan Kihlström i sulkyn och lär vara med i segerstriden. 2 Ayah de Lux och 3 Holy Moses Mearas har båda visat toppform och börjar från fina lägen. 12 Show Must Go On ska inte vara helt borta.

V75-6

Här lyfter jag fram en trio, dock ingen med perfekt läge. 7 L.A.Boko var mycket bra bakom Kentucky River i finalen under Elitloppshelgen och är mitt förstaval trots att han går upp en klass. 8 L.L.Labero och 9 Erv Zet är duon jag är mest rädd för.

V75-7

8 Don Fanucci Zet galopperade oväntat som klar favorit i Elitloppet. Nu ställer man om siktet mot Norrbottens Stora Pris och ska ses med bra chans trots läget. 2 Who's Who vann detta lopp i fjol och fick ett kanonläge. 5 Esprit Sisu är på gång!