Expertens tidiga tankar inför jackpotten på V75

V75-1

14 Lipstick Toma har radat upp segrar i Daniel Redéns regi och intrycket på henne har varit magnifikt. Det ser ut som att hon ska kunna förlänga segerraden på lördag. Omgångens bästa spik kommer med andra ord direkt!

V75-2

Lägsta klassen och två av de mest intressanta hästarna fick bakspår. Jag tänker på 10 Equal to None och 12 Don’t Be Weak som hade varit ett lås med framspår. Den senare imponerade senast då det blev vinst på en topptid.

V75-3

3 Slipper Runaway spurtade snyggt senast och det var ”nästa gång” över insatsen. Men invändigt kan 2 La Plus Belle streta emot i spetsstriden. Hårt tempo gynnar duon 4 Global Wizard och 5 Moses. Dessa fyra gör nog upp om det.

V75-4

11 Valle Hugo är ett bra kallblod som är under utveckling och han gick bra som tvåa för Kihlström i ett stayerlopp senast. 6 Bol Brage har visat toppform och har ett bättre läge. 4 Aas Balder var fin senast, står dock lite tuffare till nu.

V75-5

10 Vae Victis Club har imponerat stort och får tipset även om han gått upp en klass. Han verkar komplett. 2 Zap di Girifalco drog ett perfekt spår och är det största hotet för Vae Victis Club. Dessa två höjer sig över mängden.

V75-6

6 Jackpot Vrijthout vann lätt på V75 senast och från ett springspår finns ledningen inom räckhåll igen. Givet bud. 4 Indra’s Secret och 5 Four Guys Dream är kapabla hästar men startspåren blev ingen höjdare för någon av dem.

V75-7

3 Diamanten vann äntligen senast och det kan vara proppen ur. Fick ett perfekt spår på lördag samtidigt som 8 Dreammoko och 12 Esprit Sisu drog de sämsta spåren. Erik Adielsson kan nog leda loppet från start till mål.