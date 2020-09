Expertens tidiga idéer i jakten på miljonerna

V75-1

2 Naheed övertygade stort senast och kan nog gå en bit upp i klasserna. Men det är mycket hårdare motstånd nu. 5 Västerbo Pokerface, 10 Enge Eros och 12 Galileo Am är inga duvungar och som helhet är detta ett mycket högklassigt Klass I-försök.

V75-2

Björn Goop-tränade 4 Marble Arch står ”rätt” inne i loppet och var senast trea i uttagningarna till Derbystoet. Om inte spåret ställer till det ska det vara en bra segerchans. 7 Ies Elisabeth och 10 Princess S.W. är två kapabla damer som är tidiga bakom.

V75-3

7 One Kind of Art trivs med Oskar J Andersson och även om man fick ett spår lite långt ut på vingen så är man en het segerkandidat. Robert Bergh-tränade 4 Brunello Hall har inte startat på ett tag men imponerade vid två raka segrar innan pausen.

V75-4

4 Spikfaks vann så sent som i fredags på Bollnäs och övertygade. Han är stabil på benen och blir man inte fast invändigt så ska man ha en ypperlig chans att lägga beslag på segerchecken på 200 000 kronor. 13 Norrbo Odin har toppform och är en luring.

V75-5

12 Pleasure for Cash är ute efter revansch efter missen senast, hästen var dock ursäktad efter en omöjlig resa. Kan vinna trots läget. 4 Merritt vann det loppet och är aktuell igen. 5 Wingmaster och 6 Anything For You slåss om framskjutna placeringar.

V75-6

6 Missle Hill kommer från seger i Jubileumspokalen där han var otroligt bra på 1.10,2 över medeldistans! Givet bud. Men det finns snabba hästar invändigt. Både 2 Antonio Tabac och 3 Milligan’s School lär vara intresserade av att ladda mot ledningen.

V75-7

6 Vagabond Bi var duktig som femma i Sundsvall Open Trot senast och är nu tillbaka i ordinarie klass. Måste vara ett hett bud. 4 Heading Reference gör bra lopp hela tiden och har ett vettigt läge denna gång. 10 Alone är mycket bättre än vad raden visar!