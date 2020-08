Expertens tidiga drag i jakten på miljonerna

V75-1

V75-omgången ser överlag svår ut. I inledningen är jag svag för 7 Viscount och han blir att räkna med om han hushåller med krafterna. 10 Kinky Boots är rätt sort och ett tidigt bud trots spåret. Vid gardering ska man passas 2 Hurricane Silas och 8 Matadoren Eme.

V75-2

4 Always On Time är en bra sprinter och kan kliva i väg sylvasst inledningsvis, men det kan även 2 Ebony Boko. 7 Lord Flax har formen på topp efter två genomkörare och är ett tidigt alternativ spåret till trots. 8 Even´s Cool Boy och 10 Ribaude är också tidiga bud.

V75-3

I finalen för stona i korta E-3 är det fördel de innersta spåren. 1 Chablis Kim vann på bra vis i försöket och laddas för spets. Det finns mycket i 2 Hilarious Am och både 3 Malvha Ha och 4 M.T. Perette är tänkbara vinnare.

V75-4

Vidöppet lopp och här kan det skrälla. 7 Un Mec D´or, 9 Flexible Launcher och 10 Awesome Kronos tillhör A-gruppen. Ta med många.

V75-5

Det lär bli åka av inledningsvis i Gulddivisionen. 2 Nimbus C.D. är spetsfavorit och över kort distans är det troligt att man testar i ledningen. Skulle däremot 3 Elian Web sitta i spets är loppet troligen över. 1 Milligan´s School segerstrider med lucka i tid och om 4 Milliondollarrhyme är i normal form blir han farlig.

V75-6

Emila Leos 2 No Doubt vann på strålande 1.10,5 trots ett lopp utvändigt 4 Vegan face i försöket och imponerade stort. 1 Bombus Jet är oerhört snabb i benen och är en tidig utmanare. Det var urstarkt av 10 Hell Bent For Am att bli trea i försöket trots att han stördes av materialfel (ett bandage tappades och störde rytmen).

Han har varit strålande hela säsongen och är hästen att besegra.

V75-7

Eftersom de fem inledande avdelningarna garderas kommer spikarna i slutet. 1 Zefiro Roc var strålande vid segern i Visby och svarade för femstjärnig spurt på Jägersro från svårt läge. Nu fick han ett perfekt startspår och segerchansen är mycket stor.