Expertens roliga V75-spik: ”Bra chans att runda allt”

Vilken är dagens bästa spik?

– Ett roligt spikbud är 12 Cassius Ima i V75-3. Hästen var finfin vid segern på Solvalla senast, han var inte toppad för den uppgiften och kommer förmodligen att vara ännu bättre i dag. Sexåringen är bra för klassen och tål att göra jobbet själv under slutvarvet. Jag tror att han har toppchans att vinna och det fina i kråksången är att han inte blir så hårt betrodd, säger Pär Gustafsson.

Någon skräll att bjuda på?

– 1 She Is Cecilia (V75-2) spurtade positivt senast och täta starter är ett plus. Nu är det fina förutsättningar och Kim Moberg i sulkyn är inget minus. Stoet står på Hannu Korpis filial och han meddelande när jag pratade med honom i veckan att det blir jänkarvagn samt norskt huvudlag för första gången. Till låg procent är She Is Cecilia intressant om man garderar favoriten Bansky.

