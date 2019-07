Expertens miljondrag – inför kvällens V86

Sommartravet rullar vidare och under onsdagskvällen arrangerar Eskilstuna veckans V86-omgång.

Flera fina hästar, däribland Pasi Aikios stjärna Who's Who, selas ut – och på SportExpressen finns flera möjligheter att spela med våra experter.

Bland annat går det att köpa en andel i Redaktionens Stora V86-system (för er som föredrar att satsa lite större) eller V86-redaktionens chanssystem (för er som jagar skrällar men föredrar en mindre insats).

Båda med Fredrik Edholm som spelläggare, som så sent som i våras fixade 23 758 kronor per andel till de som köpt in sig i V75-redaktionens stora system.

”Det är draget i avslutningen”

Dessutom går det att köpa andelar i Julia Björklunds system, som varje onsdagskväll chattar med läsarna under veckans omgång.

Julia Björklund är spelläggare för livesystemet, Julias V86-system och Julias chanssystem.

Vilka är kvällens bästa drag?

– Miljonskrällen är 9 Sideslip i V86-2. Har gjorde det mycket bra utan att få vinna. Nu blir det första gången barfota!

– 4 Avant Garde är draget i avslutningen. Har visat att han har styrkan som krävs för att vinna.

