Expertens miljondrag inför dubbeljackpoten

Vilken är omgångens bästa spik?

- Det går inte att säga emot att 4 Very Kronos startar med omgångens bästa vinstchans i V75-3. Han fortsätter att imponera och agera stabilare och tävlar mest mot sig själv. Var riktigt stark utvändigt om Cyber Lane i Müllers Memorial senast. Den här gången borde han slippa ett sådant upplägg då vägen till ledningen ser öppen ut. Skor på nu är inget plus, men inte heller något jätteminus. Very Kronos har stor respekt med sig och har toppchans bara han sköter sig igen, säger Julia Björklund.

Något miljondrag att bjuda på?

- I avslutningen vill jag varna för 4 Västerbo Highscore som har gått från klarhet till klarhet med rycktussar i de fyra senaste starterna. Är han lika bra igen så är han given i segerstriden i mina ögon. Läget är bra och spelprocenten förvånansvärt låg med tanke på intrycket i de senaste starterna. Kommer höja utdelningen rejält vid seger då favoritspelade 5 Van Gogh Z.S. ser ut att bli väldigt hårt påpassad i samma lopp.

Julia Björklund vill även varna för Västerbo Highscores stallkamrat!

– Formstarke 5 Don't Be Weak är ett annat intressant skrällbud, i V75-6. Ska köras på chans, och kan sedan avsluta sylvasst sista biten.

