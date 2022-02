Expertens miljondrag – efter vinstsuccén

Det var på Solvalla i söndags som Expressens andelsspel kammade hem en fin vinst sedan Be the One skar mållinjen som vinnare i det sista loppet.

– Men faktum är att det blivit mellan 90-100 000 kronor om My Sea vunnit det sista loppet, slagen med en nos. Tänk att man aldrig blir helt nöjd..., säger Edholm.

Tipsvinster brukar komma i strid ström och helgens omgång på Åby beskrivs som svår.

Så full pott på lördag kan betyda en riktigt stor vinst och Edholm är laddad.

– Det finns en klar spik. Vid sunda vätskor förlorar inte Strong Heartbeat i den sista avdelningen. Men vägen dit är lång och det gäller att överleva de sex första avdelningarna.

– Jag klurar dock på spikarna. Att det blir någon chansspik är helt klart. Tycker att 2 Icecream In (V75-1) känns intressant. Jag pratade med tränaren i veckan och han var inne på att hästen kunde en hög 1.14-tid, det räcker i sådana fall långt.

– Sedan tycker jag att 10 Letthecowboysride (V75-5) känns högintressant. Han kommer från ett stall med absolut toppform och har gått vassa tider. Tränarens hästar brukar dessutom vara bra efter vila. Han är väldigt bortglömd på strecken!

Det kan löna sig att vara med på andelsspelen och ha del i ett litet större system. Inte minst med tanke på svårighetsgraden denna vecka.

ANNONS: KÖP EN ANDEL I EXPRESSENS STORA SYSTEM

ANNONS: KÖP EN ANDEL I EXPRESSENS LILLA SYSTEM

ANNONS: KÖP EN ANDEL I EXPRESSEN FÖRSTA TANKEN