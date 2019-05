Expertens getingbetyg – efter försökslottningen

Readly Express (försök 1)

Är en av få svenska hästar som vunnit Prix d´Amérique, som anses vara världens tuffaste lopp. På söndag är Timo Nurmos fantomhäst favorit att vinna Elitloppet. Readly Express har utvecklat sin startsnabbhet och har ett löphuvud av guld. Trots spåret är finalchansen stor.

Chans att gå till final:

Propulsion (försök 2)

Gör sitt fjärde Elitloppet. Efter dubbla silver bakom Timoko och Ringostarr Treb är Daniel Redéns stjärna ute efter tronen. Propulsion har mängder med storloppssegrar och vill förgylla sin cv med ännu en titel. Propulsion är snabbare än vad folk tror från start och är ett hett segerbud.

Chans att gå till final:

Looking Superb (försök 1)

Efter flytten till Jean Michel Bazire har Looking Superb utvecklats något oerhört och var nära att vinna Prix d´Amérique i vintras, men fick ge sig med liten marginal mot Belina Josselyn. Looking Superb har övertygat stort under våren och blir intressant med Åke Svanstedt i sulkyn.

Chans att gå till final:

Heavy Sound (försök 2)

Heavy Sound är en pansarvagn och oöm för positioner. Han var aktuell för Elitloppet redan i fjol, men man valde att inte deltaga. Intrycket i årets starter har varit bländande och Heavy Sound har kapacitet att vinna Elitloppet.

Chans att gå till final:

Milligans School (försök 2)

Visade i fjol att han hör hemma i den högsta eliten. Det blev seger i Sundsvalls Open Trot och en silverpeng i Masters bakom Propulsion. Utgångsläget blev perfekt och chansen att gå till final är mycket god.

Chans att gå till final:

Aubrion Du Gers (försök 2)

Aubrion Du Gers får inte starta i Prix d´Amérique eftersom han är kastrerad (endast hingstar och ston får vara med i PdA). Världens bäste valack radar upp vinsterna och kommer till Solvalla med respektingivande 15 raka segrar! Han är mer stark än snabb och frågan är om han hinner med över kort distans. Och var hamnar han från spår ett?

Chans att gå till final:

Double Exposure (försök 1)

Double Exposure är tveklöst ett av världens bästa ston. Nio av de tio senaste loppen har slutat med seger. Den gången hon inte vann blev hon fyra från svårt spår i Solvallas Jubileumspokal. Double Exposure får svårt att ta en längd på Disco Volante men kan fixa en plats i finalen.

Chans att gå till final:

Uza Josselyn (försök 1)

Uza Josselyn är vesselsnabb i benen och avslutade snabbast av alla under Elitloppshelgen i fjol, men gick ändå inte till final. Med rätt ryggar fram till upploppet kan Uza Josselyn bli en obehaglig överraskning för många ekipage.

Chans att gå till final:

Bahia Quesnot (försök 2)

Tredjeplatsen i Olympiatravet var ingen tillfällighet. Bahia Quesnot följde upp den insatsen genom att vinna genrepet trots skor på hovarna. Hon är minst en klass bättre barfota och är härdad i tuffa sällskap genom karriären.

Chans att gå till final:

Disco Volante (försök 1)

Disco Volante har vunnit nästan hälften av sina starter och är en mycket bra sprinter. Han är kusligt startsnabb och visade genom andraplatsen i Lotterian i Neapel att han duger mot de bästa i världen. Spåret blev nästintill bästa tänkbara.

Chans att gå till final:

Day Or Night In (försök 2)

Har svarat för starka insatser under året. Han är snabb från start och tål att göra en hel del grovjobb själv. Det blir svårt att ta en längd på Milligan´s School men Day Or Night In borde få en bra position i främre träffen och är ute efter en plats i finalen.

Chans att gå till final:

Makethemark (försök 1)

Härlig fighter som ger sig ogärna i en slutstrid. Han besegrade Sorbet i Romme men tackade nej till att vara med i Olympiatravet eftersom loppet gick sex dagar efter försöket. Han missgynnades av tempot i Copenhagen Cup och det loppet är bara att glömma. Han kan knappast utnyttja innerspåret.

Chans att gå till final:

Dijon (försök 2)

Dijon blev tidigt inbjuden till Elitloppet av Solvallas sportchef Anders Malmrot. Dijon är en tuffing och kan flytta på sig rejält när bilen släpper fältet. I Critérium de Vitesse tvingades han öppna i överljudsfart. Trots den vansinniga öppningen gav han sig motvilligt den sista biten mot Readly Express.

Chans att gå till final:

Sorbet (försök 1)

Tidigare la Sorbet bort mängder av energi före loppen. Det gör han fortfarande men han är ändå lugnare än tidigare. På banan uppför han sig perfekt och Sorbet gav ett fantastiskt formbesked i genrepet då han spårade runt om i Gävle. Två heat samma dag är en fördel men chansen att gå till final är liten från spår åtta.

Chans att gå till final:

Next Direction (försök 1)

Tack vara andraplatsen i Finlandia Ajo bakom Readly Express bjöds finske Next Direction in till Elitloppet. Han står nu inför sin tuffaste uppgift hittills i karriären. Next Direction är startsnabb och det är en mycket värdefull egenskap, men han snabba hästar invändigt om sig.

Chans att gå till final:

Milliondollarrhyme (försök 2)

Fredrik B Larsson har tagit fram ny Elithäst i välstammade Milliondollarrhyme. Utvecklingskurvan pekar uppåt och Milliondollarrhyme föll med flaggan i topp i genrepet mot fjolårets Elitloppstrea Nadal Broline. Allra effektivast är Milliondollarrhyme när speeden får sparas fram till upploppet.

Chans att gå till final: