Expertens bortglömda drag inför V86-spelet

Vilken är omgångens bästa spik?

– 6 Disco Volante (V86-8) brukar gå bra den här årstiden och förutsättningarna känns passande. Att han inte är så stor favorit som jag trodde på förhand gör att jag tar ställning för honom. Visst är 2 Star Advisor Joli startsnabb men jag tror någonstans att man inte vill ge elvaåringen ett alltför hårt lopp och räknar med att Disco Volante har bra spetschans. Då ska det vara en jättebra chans, säger Fredrik Edhollm.

Som även bjuder på två skrällar:

– 5 Honor (V86-3) spurtade bra senast och tränaren låter också nöjd med formen. Favoriten Joker of Steel har två galopper i raden och skulle han göra bort sig tycker jag att Honor är spännande till tre procent! 9 Jersey Muscles (V86-7) verkar vara lite uppåt. Ny kusk och barfota runt om sätter jag också plus för och som streckad till under tio procent åker hon med på kupongen.

