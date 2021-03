Experten om bästa spiken: ”Det är spets och slut”

Din bästa spik i kväll?

– 6 Always On Time i V86-7. Hästen våldsamt snabb ut och kommer med visad form. Dessutom blir det barfota runt om i kväll och det är en fördel. Hans värsta konkurrent, 4 Classichap, har inte startat sedan augusti i fjol och där ligger man lågt. Det ser ut som en toppchans för spets och slut för Always On Time, säger Fredrik Edholm.

Någon skräll spelarna inte får missa?

– 11 Gassin Boko (V86-4) provade i V75 senast och går ner i klassen. Femåringen har inget emot lång distans och han är gynnad av att slippa skor på hovarna. Det blir ofta tuff körning i loppen med de mindre rutinerade kuskarna och Gassin Boko är intressant till åtta procent i nuläget.

