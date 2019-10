Experten: ”Jag köper inte alls streckprocenten här”

Solvalla och Bergsåker delar på tävlingarna under onsdagskvällen och den största favoriten 2 Hope Of Joy hittas på huvudstadsbanan i V86-2.

– I andra avdelningen garderar jag storfavoriten med två givna motbud. 1 Balto d’Huon är under kraftig utveckling och kommer att ge favoriten en match om han når spets. Räkna också med en fin insats av 3 One Two Beat som suttit fast i de två senaste starterna.

- I montéloppet i V86-3 ser det öppet ut efter att favoriten har strukits. 1 Joyride Cane kommer från en överlägsen vinst. Och här blir det samma ryttarinna igen, men ett bättre läge. Ekipaget är mycket lite betrodda, men kan definitivt ta sin andra raka seger ikväll.

”Tror stenhårt på honom”

Vilken häst har störst vinstchans i omgången?

- Sedan första titten på startlistorna har jag trott stenhårt på 3 Reverend Wine i den inledande avdelningen. Förutsättningarna ser passande ut och motståndet är enklare nu än senast på V75, säger Julia Björklund.

