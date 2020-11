Experten bjuder på bortglömd spelidé

Vilken är omgångens bästa spik?

– 5 Black And Quick är en tuff spik i V86-inledningen. Favoriten 1 Mr Mah Can är bra men han har pausat och innerspår kan bli en fälla. Black And Quick har fått hårdhet i tuffa omgivningar och läser jag loppet rätt skickar Magnus A Djuse treåringen till ledningen efter en bit. Väl i spets är det toppchans, säger Pär Gustafsson.

Något roligt drag att bjuda på?

– 11 Wind Knight (V86-2) är löjligt bortglömd. Hästen är formstark och går alltid starkt till slut. Det är många gasglada amatörer i loppet och åttaåringen kommer att dyka upp längst ut i banan över målrakan.

