Bästa spikarna

V75-1: 9 Golden Rain

Formen borde bli allt bättre med två lopp i kroppen i ny regi. Hästen tål offensivt upplägg och har bra chans till en ny vinst.

V75-4: 1 Blizzard P S

Hästen segrade trots grovjobb senast och gången före spurtade han fint. Hästen kommer med finfin form och har vettig chans på ledningen. Segerchans är hög utan strul.

Skrällbuden

V75-5: 11 Condor Jet

Har segrat i åtta av 17 starter och duger bra i klassen. Fyraåringen är inte att lita på men felfri har han fart för att fälla samtliga.

V75-7: 3 Bette Nock

Kommer med fin form och har bra chans på ledningen. Hästens värsta konkurrenter har sämre spår och det kan hålla hela vägen.

Jag tycker att Elegant C N är ett tänkbart spikbud

Nicklas Korfitsen som jobbar hos Bo Westergaard uttalar sig chanserna:

– 7 Mook (V75-1) var fin senast och har gått framåt med loppet i kroppen. Felfri kan hon duga och stoet ska räknas bland de fyra-fem främsta här.

– Jag gav 4 Elegant C N (V75-2) ett snällt lopp från svårt läge senast och formen ska vara ännu bättre nu. Elegant C N är en bra häst som har god chans att komma till ledningen. Värste konkurrenten Eros Zola lär få göra jobbet utvändigt och jag tycker att Elegant C N är ett tänkbart spikbud för den som chansar.

– 2 Stonefire US (V75-3) möter kanske för tufft motstånd men läget är perfekt och han kan sluta trea-fyra.

– 6 Floris Baldwin (V75-3) känns fin i träningen och vi förväntar oss en stark insats direkt i debuten hos oss. Med tanke på hur hästen sköter jobben tycker jag att Floris Baldwin ska räknas tidigt.

– 12 Hugo Tröjborg (V75-4) var bra senast och det är en fin treåring men det är tufft att kräva vinst från spår tolv. Vi är nöjda om han slutar bland de fyra-fem främsta.

– 1 Gucci Lane (V75-5) har tränat bra inför debuten för oss. Från spets är det bra chans men jag är osäker på hur hon öppnar och spåret kan bli en fälla.

– 8 Vanadium Face (V75-5) var duktig vid segern senast men härifrån är jag nöjd om han tjänar pengar.

– 3 Gibson S H (V75-6) var mycket bra vid segern senast men nu är motståndet tuffare. Han klarar distansen och jag siktar på att komma till ledningen. Det är fin kapacitet i hästen och han är inte borta men jag är nöjda om han slutar bland de tre-fyra främsta.

– 12 Marvellous Tooma (V75-6) har tränat fint och det är möjligt att hästen behöver loppet i kroppen efter lite paus. Han är dock väldigt speedig och kan vinna om det löser sig.

– 10 Keystone Cash (V75-7) har varit bra under hösten men haft en paus. Det är fin kapacitet och även om formen inte är helt på i comebacken ska han räknas tidigt.