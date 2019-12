Ett stallskrik som höll – är inte alltid det är så

Helena Edlund är en 54-årig amatörtränare med Årjäng som hemmabana och tillsammans med sin fyraåring Beartime (V75-2) har hon fått vara med i hetluften senaste månaderna.

Beartime (Expressens tipsetta) var hårt betrodd i går. Detta efter att ha gått starkt tre gånger i följd på V75, med tre andraplatser som resultat. Kort och gott en välförtjänt triumf.

■■ Och se där, ett stallskrik som höll. Det är liksom inte alltid det blir så...

Drygt 146 000 kronor blev det till stallet i fjol. I och med gårdagens seger passerade Helena Edlunds stall, som innehåller fyra hästar, 400 000 kronor i inkörda pengar och hon går mot sitt allra bästa år hittills.

Det är olika kuskar som kört Beartime på sistone och i går var det Örjan Kihlström som fick chansen för andra gången på kort tid. Via en pangstart till ledningen var man aldrig i förlustfara. Att han var startsnabb visste jag. Men inte sååå startsnabb...

Närmast väntar V75-finaler på Solvalla för Beartime och precis som i går kommer han att tillhöra favortierna när det blir dags för det loppet.

Bengt Simberg njöt också i fulla drag efter det att hans Wild Love (V75-5) vunnit efter en stark 900-meters avslutning tillsammans med Kevin Oscarsson. Visst var man gynnade av ett hårt utgångstempo, men det var ett härligt tryck i avslutningen och stoet hade nog varit med på målfotot oavsett löpningsförlopp.

– Hon var riktigt vass i dag. Det är så otroligt roligt att få fram en sådan härt häst.

– Nu tar vi sikte mot Stoeliten annandag jul och sedan sneglar vi på ett lopp i Frankrike veckan innan Prix d’Amerique. Det blir första gången jag får uppleva att tävla där i sådana fall, sade 70-åringen samtidigt som han sipprade på champagne.

Simberg köpte Wild Love på auktion för ynka 35 000 kronor och har format henne till av landets allra bästa ston.

Ett härligt tillskott i Stoeliten. Som fungerar lika bra med skor som utan i tider som dessa.

Wild Love var också ensam om att vinna på V75 utan att ha gått på innerspår en enda meter...

Åby-tränaren André Eklundh upplever sina bästa dagar i karriären just nu och vinner lopp i parti och minut. I går fick han köra Christoffer Eriksson-tränade Take The A.Train (V75-3) och efter att ha kommit till ledningen blev det en säker seger.

– Taktiken lyckades. Jag vill till spets och det var verkligen en fin treåring.

– Jag medger att jag är i flytet nu, jag trivs med det mesta i livet för dagen.

Fattas bara annat...