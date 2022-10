Svenska framgångar på andra sidan Atlanten

The Red Mile i Lexington anordnade tävlingar under söndagskvällen och i storloppen var det svensktränade hästar som visade sig vara bäst. I Kentucky Futurity tog Lucas Wallins Rebuff revansch efter att ha förlorat som favorit i Hambletonian tidigare i år. Han knep segern, som var värd över 2,4 miljoner kronor, precis före Temporal Hanover som tränas av Marcus Melander. Även i stonas uppgörelse blev det dubbelt svenskt i topp.

Åke Svanstedts Jiggy Jog tog hem prischecken på över 1,5 miljoner kronor före Marcus Melanders Joviality. Svenskdominans!

Flexibiliteten?

Det blev dubbla favoritsegrar som inledde V75 på Åby i lördags. När Honey Mearas tacklade sig ut från start och sedan kunde avsluta till seger fanns det mycket spänning i loppet. Det är annat än vad man kan säga om Monté-SM. Jag förstår att man vill visa upp montésporten på V75 en gång om året. Men att låsa sig vid att ”Monté-SM ska med på V75-kupongen” känns bara dumt. Mindyourvalue W.F., som har tampats med de bästa på Vincennes och har över 10 miljoner på kontot, gick ut mot ett gäng brons- och silverhästar.

Det blev en läcker uppvisning av Jonathan Carre och Mindyourvalue W.F., men det var ett lopp ovärdigt en V75-kupong.

Högt och lågt med Niskanen

Jarmo Niskanen har haft en händelsefull helg. Under fredagskvällen tog han en tränarseger i High Five-loppet Prix Charley Mills på Vincennes när Cyrano De B. visade att toppformen var intakt. Den segern var värd drygt 370 000 kronor och Cyrano De B. var verkligen värd en seger efter tre raka andraplatser. Under lördagen blev det ytterligare en seger, genom Graceful på Laval.

Söndagen bjöd dock på ett tråkigare besked, då det kom fram att topphästen, och årets vinnare av Kymi Grand Prix, har skadat sig och samtidigt lämnar Niskanens träning.

Ljummet VM

På lördag avgörs International Trot, mer känt som ”VM-loppet” på Yonkers travbana i New York. Trots en segercheck på över 5,5 miljoner kronor får man dock säga att det är ett ljummet fält som ska göra upp. Sverige representeras av den i Italien tränade och danskt ägde Kennedy. Vi har dock svensktränat i de dubbla Åke Svanstedt-hästarna Ecurie D. och Back of the Neck med i loppet.

Även årets Elitloppsvinnare Etonnant är med och representerar Frankrike i kampen om VM-guldet. Visst kan det bli ett sevärt lopp, men det blir lite Hockey VM-känsla när långt ifrån alla de bästa är med. Trött!

Vi blickar framåt

På hemmaplan har vi dock en grym tävlingsvecka framför oss. Breeders’ Crown-uttagningar på Färjestad och Bollnäs (måndag och tisdag), en V86-kupong från Solvalla och Jägersro (med relativt välfyllda listor!) och en V75-omgång från Solänget (utan mega-monté-lampor). Min tidiga vinnare till V75 är Global Badman i Silverörnen (V75-3).

Som vanligt är måndagskänslan annars att det kommer dugga tätt med skrällar och att det blir miljonregn på lördag. Vi hoppas!