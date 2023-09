Ett givet V75-streck från ett perfekt läge

V75-1

Efter tre raka andraplatser kan det vara dags för 8 In Love Mearas. Men läget gör att han inte känns som någon given vinnare utan det är ett garderingslopp. 2 Always a Pleasure galopprtade troligtvis bort en seger senast på V75 och är ute efter revansch. 7 Jimbaran Zon kan en hel del och visade ju fin form senast.

V75-2

Björn Goops 1 Joint Chief vann på ett övertygande sätt senast och slog ett par bra hästar. Verkar vara under stark utveckling och känns hetast från ett bra spår. 5 Going Cash brände som betrodd på V75 senast. Trivs bättre över den här distansen? 10 Lipton Scott vann direkt efter vila senast och visade att han tål 2 640 meter. Inte golvad.

V75-3

Tre hästar sticker ut i Gulddivisionen denna vecka. 3 Missle Hill har visat toppform i de senaste starterna och avslutade mycket vasst bakom Hail Mary senast. Från ett bra läge är han given på kupongen. 6 Charmant de Zack och 7 Mellby Jinx börjar från spår lite längre ut på vingen men är ändå de främsta hoten.

V75-4

4 Global Collection kommer från V75-seger och var riktigt bra den dagen. Blir inte läget en fälla kan hon vara vinnaren på nytt. 7 Loaded Leila var ute i tufft gäng senast på Solvalla och går ner lite i klass den här gången. Tidigt bud. 15 Heartbeat Julie får ses som en outsider trots ett besvärligt utgångsläge.

V75-5

6 Imperatur Am åkte dit mot en smygkörd häst senast och var nog lite för passivt körd. Är han på topp ska han segerstrida i detta lopp. Jämne 4 Versace Face kan man aldrig räkna bort. Två ston av mycket hög klass finns med i loppet. Men utgångslägena kan ställa till för både 8 Chebba MiIl och 12 Blackflash Bar.

V75-6

Det luktar norsk seger i Unionskampen för kallblod. 7 Tangen Bork håller mycket hög klass och har radat upp segrar i sommar. Formen verkar vara bibehållen och han är hästen att slå trots sjundespåret. SM-vinnaren 2 Järvsöodin drog ett bra spår och slutar i den främre träffen igen. 4 Grisle Odin G.L. får ses som en luring denna gång.

V75-7

2 Lozano di Quattro har vunnit två raka i mycket fin stil och har inte behövt tömma sig vid segrarna. Borde bli favorit här. 3 Pure Muscle är i toppform och snabb ut. Men det är trots allt 500 meter längre distans nu och lite hårdare emot. 10 Excusez Moi hann inte bli trött senast och ska passas trots bakspåret.