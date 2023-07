Ett givet streck till under tio procent

■■ Daniel Redén och Örjan Kihlström har dominerat Sprintermästaren de senaste åren.

Duon har vunnit tre av de fem senaste åren och i år består laguppställning av Xanthis Harvey och Periculum. Båda har kapacitet att ordna en ny framgång i Sveriges största sprinterlopp för de fyraåriga hästarna till firma Redén/Kihlström.

Störst chans att segerstrida av hemmahästarna har Johan Untersteiners Global Dubhe, som i försöket tävlar för första gången i en amerikansk vagn och utan skor.

Global Dubhe spikas på V75 tillsammans med råstarke 2 Dubai Kronos, som spårar runt om i långloppet?

Omgången i korthet BÄSTA SPIKEN V75-7: 2 Dubai Kronos Näst bäst spiken V75-3: 4 Global Dubhe Tre speldrag V75-1: 3 Joe Dalton V75-2: 3 Drake Kronos. V75-6: 2 Mellby Korall. Tre överspelade V75-1: 2 Love Keeper. V75-3: 5 Thereisnolimit. V75-7: 8 Gangnam Style K. HETA ÄNDRINGAR V75-1: Barfota runt om för första gången på 2 Love Keeper. 3 Joe Dalton tävlar utan skor (andra gången i karriären). Eventuellt blir det debut i amerikansk vagn för 4 Every Day Elegant. Startsnabbe 5 Bellissimo Face är anmäld att tävla utan skor för första gången i livet. V75-2: Få ändringar är planerade. Amerikansk vagn på 5 Xanthis Hilton och 8 Xanthis Harvey tävlar utan bakskor. V75-3: 1 My Dreams testades i amerikansk vagn med gott resultat senast och det blir ”bike” igen. Den här gången åker skorna av. 4 Global Dubhe tävlar barfota runt om för första gången i karriären. Dessutom blir det debut i den amerikanska vagnen. Ändringarna är mycket spännande och han visade toppform i senaste starten. V75-4: 3 All For Love, 4 Hvenhilda Quick, 5 Estella Nova, 6 Vikens Takecool, 7 Special Chance, 8 Cheri Cheri Lady och 14 Hi D. tävlade i amerikansk vagn senast. Nu blir det vanlig sulky. 2 Digital Damp och 15 Rizzi Brodda tävlar utan skor. Eventuellt blir det även barfota runt om på 12 Toscana Southwind. V75-5: Tanken är att 4 Destiny Effe ska tävla utan skor för första gången i karriären! 12 Amazing Lady N.O. tävlar utan skor på hovarna. V75-6: 2 Mellby Korall utrusades för första gången med rycktussar senast, men dessa drogs aldrig. Tussarna åker ut i kväll? Eventuellt blir det rycktussar och/eller norskt huvudlag på 6 Jiggi. Daniel Wäjersten har aldrig haft blinkers på någon av sina hästar. Men planen är att 9 Nycora ska tävla med blinkers. V75-7: Vanlig på en handfull hästar, bland andra 4 Rio Alta Wine, 13 Toto Barosso och 14 Ferrari Sisu.V75-4. SYSTEMFÖRSLAGEN LILLA 1: 1 Following (7, 3) 2: 3, 6, 8 (2, 4) 3: 4 Global Dubhe (6, 2) 4: 10, 12, 13 (4, 11)) 5: 4 Destiny Effe (9, 7) 6: 2, 3, 4 (1, 5) 7: 2 Dubai Kronos (14, 9) 27 rader/13,50 kronor STORA SYSTEMET 1: 1, 3, 7 (8, 2) 2: 2, 3, 4, 6, 8 (1, 5) 3: 4 Global Dubhe (6, 2) 4: 4, 10, 11, 12, 13 (8, 3) 5: 4, 5, 7, 9 (3, 1) 6: 1, 2, 3, 4, 5 (9, 6) 7: 2 Dubai Kronos (14, 9) 1 500 rader/750 kronor. CHANSSYSTEMET 1: 1 Following (7, 3) 2: 3, 6, 8 (2, 4) 3: 1, 2, 4, 6 (5, 7) 4: 13 Ultra Violett (12, 10) 5: 4 Destiny Effe (9, 7) 6: 2, 3, 4 (1, 5) 7: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 (7, 6) 360 rader/180 kronor. Visa mer

V75-1

RANKINGEN

1 Following/Björn Goop

7 Periculum/Örjan Kihlström

3 Joe Dalton/Magnus A Djuse

8 Pour Mea Double/Markus Waldmüller

2 Love Keeper/Johan Untersteiner

4 Every Day Elegant/Torbjörn Jansson

5 Bellissimo Face/Dante Kolgjini

6 Vanity Flair/Kevin Oscarsson

Spetsstriden

1 Following är mycket startsnabb och innerspåret är 1 609 meter är klart fördelaktigt jämfört med 1 640 meter. Trots att 3 Joe Dalton är väldigt kvick är det fördel Following i spetsstriden och det låter på tränaren Stefan P Pettersson att han gärna ser att Joe Dalton får springa i ryggar. 5 Bellissimo Face öppnade vesselsnabbt senast och flög till täten, men att han ska ta sig förbi två startkatapulter är inte troligt.

Spets efter 500: 1 Following

HELLBERGS SPELANALYS

1 Following vann korta E3 som treåring och över sprinterdistans är han mycket effektiv.

Spetschansen är god och när Björn Goop sitter främst skruvas sällan tempot upp. De tre främsta och den högst seedade fyran går vidare till finalen och Following spikas på det lilla systemet.

7 Periculum gick utvändigt Game Brodde senast och kunde inte följa med den sista biten. Näst senast gjorde han bort sig före start men vann ändå säkert.

Han är en av huvudfavoriterna att vinna Sprintermästaren och kort distans borde vara en fördel då han är van att springa sprinterlopp efter sin tid i USA.

Gissningsvis vill Örjan Kihlström undvika ”dödens, dvs utvändigt ledaren” igen och att gå till final är huvudmålet. Naturligtvis vill kretsen runt hästen vinna försöket men inte till vilket pris som helst och det kan bli långt fram till Following.

”Han höll jättebra i Rättvik. Han blev pigg och det var inte meningen att han skulle få så tufft lopp men han har tagit det bra och kanske behövde det. Han har varit med om försök och fina tidigare och 1640 har han fixat bra i USA. Han har varit överlägsen i ryggar men har gått tre lopp i dödens, det känns lite halvjobbigt. Jag hoppas att han slipper det nu. Han kommer gå som senast”, säger Daniel Redén.

3 Joe Dalton är en jättefin travare som ibland är överambitiös. Han är rapp i fotarbetet och för andra gången i karriären blir det skolöst. I barfotadebuten blev det galopp men det berodde inte på balansen påpekar Stefan P Pettersson.

Joe Dalton kan slå till om han sköter sig.

8 Pour Mea Double har kapacitet att ta sig till final men från spår åtta är segerchansen begränsad, framför allt om tempot är lågt.

V75-2

RANKINGEN

3 Drake Kronos/Ulf Ohlsson

8 Xanthis Harvey/Örjan Kihlström

6 Hustle Rain/ Magnus A Djuse

2 Game Brodde/Johan Untersteiner

4 Dea Grif/Robin Bakker

1 Sunrise/Adrian Kolgjini

5 Xanthis Hilton/Mats E Djuse

7 Jetbourne/Björn Goop

Spetsstriden

1 Sunrise är mycket rapp bakom bilen och är ett bud i spetskampen. 2 Game Brodde har blivit allt mer startsnabb men tar sig inte förbi Sunrise. 3 Drake Kronos är mycket explosiv och förmodligen den startsnabbaste hästen i fältet.

Spets efter 500: 3 Drake Kronos

HELLBERGS SPELANALYS

3 Drake Kronos är mycket kvick bakom bilen och även om 1 Sunrise är mycket rask den första biten är min känsla att Drake Kronos sitter i spets.

Han galopperade bort ett andrapris på upploppet i kvalet till Kungapokalen bakom Dancer Brodde.

Förutsättningarna är bra och över kort distans springer han snabbt. Kommer han till ledningen finns möjligheten att han får bestämma tempot och går undan i spurten.

”Har tränat på efter senaste starten och jag var även in förra veckan till Solvalla och körde ett jobb efter 14/1 600 för att få lite sprits i benen. Allt verkar bra för dagen och det känns som att han är redo för en fin insats här. Uppgiften är tuff men stämmer det för min då har han fart för att ta sig vidare till final. Barfota bak och jänkarvagn”, skriver Svante Båth på sin hemsida.

8 Xanthis Harvey vann Kriteriet som treåring och har bara gjort ett lopp i år. Formen är inte på topp enligt Daniel Redén.

”Han måste ha lopp för att komma i form och det har varit problem att hitta lopp åt honom så jag lade om planen lite och tog ut honom här. Han måste börja gå sig lite trött i lopp nu. Jag var jättenöjd med honom i Hagmyren och han tränar bra efter. Han är speciellt men känns fin. Normalt kan han springa fort på 1600 och två heat tror jag inte är några problem om han skulle ta sig till final, snarare tvärtom faktiskt. Han ska vara på topp senare i år så det kommer han inte vara än riktigt. Det blir utan skor bak, annars går han som senast”, säger Daniel.

Xanthis Harvey har dock så bra grundkapacitet att han blir att räkna med ändå, men det blir kanske ett inte alltför offensivt upplägg?

6 Hustle Rain har varit bra hela året och var fyra i Kungapokalen. Han gick snabbt efter galopp senast och visade fortsatt toppform. Han tål att göra en hel del jobb och ska räknas tidigt.

2 Game Brodde har blivit allt bättre och var överlägsen från ledningen senast och vann med längder till godo på Edelweiss och Periculum. Han borde få en fin resa och är med och kämpar om en plats i finalen.

4 Dea Grif var storfavorit i sitt kval till Stosprintern. Det strulade före start när hon tappade en tuss och hon fick lägga en speed för att vara på plats när bilen rullade, Hon blev av med ledningen och var centimetrar från att komma ut i andraspår. Hon såg bländande ut men fick inte chansen som fastlåst till slut. Dea Grif har sett finfin ut och fick snälla lopp under året. Nu möter hon hingstar och valacker men kan ändå knipa en plats i finalen.

”Hon startar främst för att det är hemmaplan och jag tänkte att det är liknande motstånd här som i silverdivisionen på lördag. Senast blev hon fast invändigt med krafter kvar, men mot grabbarna är hon bara en skräll”, säger Jerry Riordan.

V75-3

RANKINGEN

4 Global Dubhe/Johan Untersteiner

—————————————

6 Staro Mack Crowe/Rikard N Skoglund

2 Pure Mauscle/Mats E Djuse

1 My Dreams/Oskar J Andersson

————————————-

5 Thereisnolimit/Ulf Ohlsson

7 Friendn Of Elves/Magnus A Djuse

3 Dareios Di Poggio/Björn Goop

Spetsstriden

1 My Dreams är mycket snabb bakom bilen och håller nog upp innerspåret om Oskar J Andersson önskar det. I annat fall kommer 2 Pure Muscle till täten.

Spets efter 500: 1 My Dreams.

HELLBERGS SPELANALYS

4 Global Dubhe har alltid varit en läcker travare och årets insatser har varit övertygande. Efter segern i årsdebuten kom han aldrig in i matchen på Solvalla. I ett uttagningslopp till Breeders Crown bakom H.C.´s Crazyhorse avslutade han bra som tvåa.

Han spurtade ursinnigt senast och klockan visade strax över 1.07 sista 400 och han tog in mycket mark till slut på Thewinnertakeitall och Finn Palema.

Skorna åker av för första gången och det blir dessutom debut i amerikansk vagn. Global Dubhe är i toppform och ändringarna är mycket intressanta.

Johan Untersteiner nämnde för ett par veckor sedan att han har en joker i Sprintermästaren och jag spikar Global Dubhe och tror att han även kan vara långt fram i finalen (om han går dit).

6 Staro Mack Crowe kommer från en toppinsats. Han klev fram utvändigt ledaren inför slutvarvet och höll säkert ifrån sig 5 Thereisnolimit och vnn med tussarna oryckta.

Rikard N Skoglund vann E3-finalen för ston i lördags och kör med pondus och starkt självförtroende för dagen.

1 My Dreams har perfekta förutsättningar. Han var tvåa från ledningen senast och var väl sådär. Han fick ge sig i spurten mot en mycket bra Henrik Will.

My Dreams har rimlig chans att gå till final från det här spåret. 2 Pure Muscle genrepade med att vara tvåa bakom Double Deceiver. Han är snabb från start men det blir nog svårt att ta en längd på My Dreams sida-vid-sida, men det är möjligt att Mats E Djuse och Pure Muscle övertar taktpinnen i ett tidigt skede.

V75-4

RANKINGEN

13 Ultra Violet/André Eklundh

———————————————

12 Toscana Southwind/Troels Andersen

10 Ivory Am/Per Nordström

———————————————

4 Hvenhilda Quick/Ulf Ohlsson

11 Classy Knox/Stefan Persson

8 Cheri Cheri Lady/Kevin Oscarsson

3 All For Love/Johan Untersteiner

6 Vikens Takecool/Björn Goop

5 Estella Nova/Ville Karhulahti

14 Hi D./Gustav Johansson

7 Special Chance/Magnus A Djuse

9 Joyo/Svend Dyhrberg

1 Havanna Sotto/Jörgen Sjunnesson

2 Digial Damp/Jonas Bergdahl

15 Rizzi Brodda/Torbjörn Jansson

Spetsstriden

3 All For Love är rätt startsnabb men över medeldistans släpper man troligen ledningen. 4 Hvenhilda Quick har klivit i väg hyggligt från spår fem och gör en tidig attack mot täten.

6 Vikens Takecool är en tänkbar ledare från springspår.

Spets efter 500: 4 Hvenhilda Quick

HELLBERGS SPELANALYS

13 Ultra Violet har utvecklats enormt hos André Eklundh och är obesegrad felfri i sin nya regi. Fem vinster på sju försök är starka papper och det är inga bluffsegrar hon har tagit. Hon har övertygat stort och vunnit efter rejäla insatser i spåren under slutvarvet. Utgångsläget passar bra då hon borde kliva i väg felfritt och blir hon inte hängandes i spåren en längre tid är hon hästen att besegra.

12 Toscana Southwind var med i samma lopp som Ultra Violet under Elitloppshelgen men fick aldrig chansen till slut. Hon kommer från seger efter ett snabbt slutvarv och har kunnande att vara med där framme. Eventuellt blir det barfota runt om för första gången i Troels Andersen.

10 Ivory Am var trea bakom A Fair Day och Denco´s Galliano I Tingsryd. Hon duger bra i klassen och ska med vid gardering.

4 Hvenhilda Quick var inte märkvärdig från ledningen senast. Hon har varit bra i starterna före och har höjt sig utan skor på hovarna. Felfri har hon god chans att köra sig till ledningen och är hon som vid segrarna är hon med i främre träffen. 11 Classy Knox fick lite oväntat ge sig i spurten mot Ruth Halbak senast. Hon har gjort många bra lopp under året och i normal form är hon ett bud. Men det är möjligt att hon är lite på retur.

V75-5

RANKINGEN

4 Destiny Effe/Alessandro Gocciadoro

——————————————

9 Izola Silvåkra/Kim Eriksson

7 Charlotte Bailey/Örjan Kihlström

5 Golden Rain/Flemming Jensen

3 Lucia Lane/William Ekberg

1 Our Pearl/Björn Goop

2 Chanel Trio/Magnus A Djuse

10 In Style/Joakim Lövgren

11 Crowning Kronos/AK

6 Zola Love/Stefan Persson

12 Amazing Lady N.O./Joseph Taavela Rucco

8 Bisquit/André Eklundh

Spetsstriden

1 Our Pearl öppnar bra bakom bilen men utmanas om täten av 3 Lucia Lane. 4 Destiny Effe spetsade från innerspåret i Neapel i ett lopp som endast innehöll fem hästar. Hon är mycket speedig och från spår mitt i banan blir det offensivt upplägg?

Spets efter 500: 4 Destiny Effe.

HELLBERGS SPELANALYS

4 Destiny Effe har vunnit de tre senaste starterna och försvarade sig säkert från ledningen senast. Hon är mycket speedig och utan skor (debut) på en förmodad perfekt Halmstadbana springer hon snabbt.

Det är inte otänkbart att Destiny Effe tidigt sitter i spets och i den positionen blir hon mycket svårslagen.

9 Izola Silvåkra har inte gjort så många starter de senaste åren men kommer med formen på topp. Han var väldigt bra vid segern senast och tar ned många till slut.

7 Charlotte Bailey gynnades av tempot senast och avslutade bra utan segerchans mot stallkamraten Rosemary Tile, som fick ett betydligt bättre lopp. Charlotte Bailey har än en gång ett besvärligt utgångsläge och det är lätt att hamna på vingel från spår näst längst ut bakom startbilen.

Med rätt tempo – och ryggar – tar hon ned många i spurten.

5 Golden Rain har gjort stabila lopp på sistone och slår snart till med en seger.

3 Lucia Lane är startsnabb och vann säkert från ledningen senast. Hon har gått upp i klass men har form för att vara med i den främre träffen.

Destiny Effe har bra chans och spikas på det lilla systemet.

V75-6

RANKINGEN

3 Julia Sisu/Robin Bakker

2 Mellby Korall/Johan Untersteiner

4 Kayla Westwood/Magnus A Djuse

———————————————

1 Global Dancer/Björn Goop

5 Jennifer Sisu/Örjan Kihlström

9 Nycora/Daniel Wäjersten

6 Jiggi/Mats E Djuse

10 High Hope Lee/Adrian Kolgjini

7 So Much A Lady/Fredrik Persson

8 Pam Trot/Giuseppe Lubrano

Spetsstriden

1 Global Dancer kan lägga i väg men det blir svårt att hålla i från sig 3 Julia Sisu den första biten.

Spets efter 500: 3 Julia Sisu.

HELLBERGS SPELANALYS

3 Julia Sisu vann direkt i debuten för Paul J Hagoort när hon enkelt joggade undan på pigga ben från ledningen. Hon är mycket startsnabb och är min spetsfavorit och får hon trolla bort en liten biten av loppet ökar segerchansen. Men om hon får lägga en speed för att komma till täten, eller om hon inte kommer till ledningen, minskar segerchanserna rejält.

Hon tippas med tvekan och det blir gardering.

2 Mellby Korall var fyra i Drottning Silvias Pokal efter en tung inledning. Hon har vunnit de två senaste loppen och gick enkelt undan efter tidig ledning i försöket. Hon var utrustad med rycktussar senast men dessa drogs aldrig och det finns således sparade växlar. Mellby Korall är knappast något spetsbud men är tuff i spurten och det är inte otänkbart att hon får andra par utvändigt. Mellby Korall gynnas om det blir tempo på tillställningen och är ett givet segerbud.

Hon är bara spelad till tio procent och det är klart i underkant. För visst vinner hon det här loppet mer än en gång på tio försök?

4 Kayla Westwood var tvåa i Drottning Silvias Pokal bakom superstjärnan Joviality. Hon vann sitt försök enkelt till Stosprintern efter ett lopp utvändigt ledaren sista rundan. Kayla Westwood är löpstark och ett tidigt segerbud, men risken finns att det hon som tvingas göra grovjobbet och då är man oftast sårbar.

1 Global Dancer spurtade förbi konkurrenterna i sitt kval. Hon avgjorde på bra vis men var samtidigt ute i det billigaste heatet. Formen är på topp och hon är med där framme.

9 Nycora gjorde det bra som tvåa bakom Mellby Korall senast och det blir debut med ”blinkers”.

V75-7

RANKINGEN

2 Dubai Kronos/Mika Forss

14 Ferrari Sisu/Conrad Lugauer

9 Yuvaray/Gustav Johansson

4 Rio Alta Wine/William Ekberg

5 Let It Bet V.P/Robin Bakker

12 Esprit Sisu/Daniel Wäjersten

10 Indy Rock/Johan Untersteiner

8 Gangnam Style K/Mats E Djuse

15 Holy Water/Ken Ecce

13 Toto Barosso/Peter Untersteiner

7 Starbec´s A To Z./Anders Svanstedt

6 Lucifer Sam/Stefan Persson

11 Digital Summit/Joakim Lövgren

3 Lincoln Abe Boke/Hans Crebas

1 Take It Easy Tour/Örjan Kihlström

SPETSSTRIDEN

Förutsättningarna har ändrats rejält sedan 1 Take It Easy On Tour ströks. 2 Dubai Kronos inleder nu från innerspåret och är kvick den första biten. Öppnar han som senast är spetschansen god och därefter kommer han att höja farten efterhand.

I spets efter 500 meter: 2 Dubai Kronos.

EDHOLMS SPELANALYS

2 Dubai Kronos är ett ämne som ibland strular till det för sig. Han vann senaste loppet och visade att han hanterar tre varv utan problem, snarare är 3 140 meter är en fördel. Dubai Kronos klev i väg snabbt från femtespår senast, hade ingen häst på utsidan, och dirigerade runt om.

Siktet är inställt på ledningen igen och han är redo att rekordsänka rejält och lämnas ensam på lappen.

Bakom Dubai Kronos är det många om budet. 14 Ferrari Sisu är en toppstayer som vann Sylvesterloppet på Nyårsafton och som näst senast var ensam på målfotot i Gulddivisionen i Eskilstuna. Det blir vanlig vagn den här gången och Ferrari Sisu tuggar ned många under slutvarvet. 9 Yuvaraj står 20 meter bättre till än senast när han tävlade mot Ferrari Sisu. Å andra sidan kom han fram perfekt senast och fick rygg på ledaren/vinnaren sista 1 300.

Yuvaraj har utvecklats fint och har styrkan att vara med i främre träffen.

4 Rio Alta Wine är rejäl och sitter tidigt i den främre träffen. Han trivs tillsammans med William Ekberg och ska med vid gardering.

5 Let It Be V.P. trodde jag på mycket näst senast i Lindesberg men då blev det tidig galopp. Senast tävlade han med bakskor och vann på imponerande vis.

8 Gangnamn Style K. trivs över distansen och 12 Esprit Sisu och 13 Toto Barosso har kunnande att vara med i främre träffen.

Johan Untersteiner var påtagligt nöjd med hur 10 Indy Rock kändes i comebacken och Indy Rock tävlade med framgång i Frankrike i vintras.