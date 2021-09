”Ett års förberedelser som ligger till grund”

4 miljoner kronor och evig ära.

I skymundan av de stora spelformerna avgörs årets hittills viktigaste dag för den svenska treåringskullen under fredagskvällen när Solvalla kör kval till Svenskt Travkriterium och Oaks.

Loppen en häst bara får en enda chans i livet att vinna. Robert Bergh vet hur.

Åbytränaren har något så unikt som fyra Kriteriesegrar som kusk bakom egentränade hästar under de senaste 25 åren. Senast med Power 2019.

”Flera av våra hästar drog bra spår”

Till årets tolv kvallopp selar stall Bergh ut 14 hästar.

– Ett flertal av våra hästar har dragit bra spår så att de får en fair chans att kvalificera sig. Hästarna känns fina och starka, berättar Robert Bergh.

Uttagningarna avgörs med sex försök för hingstarna och sex för stona där de två främsta kvalificerar för respektive final.

– Förhoppningen är att kvala in så många som möjligt men om jag ska lyfta fram några jag hoppas extra på så är det Down Under och Mustang Racer i Kriteriet och Bird Lane i Oaks, säger Robert Bergh.

”Tycker det är rättvist”

Intresset att vara med är naturligtvis stort. Totalt 38 hästar som betalat insatserna fick inte plats bland de 144 startberättigade i kvalen utan fick stanna i stallet.

– Vi hade själv tre hästar som inte kom med men jag tycker systemet är rättvist. Får jag tvångsstrukna hästar får jag som tränare fundera över vad jag kan göra bättre till nästa årskull, säger Robert Bergh.

Finalerna i Kriteriet och Oaks avgörs på Solvalla lördag 25 september.