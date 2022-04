Påsken är jackpot för travet.

Av tradition är det helgen när vi får se några av våra allra bästa hästar luftas på tävlingsbanan årets första gång.

Men sedan några år tillbaka är påsken även ett V75-maraton som avslutas med en av ATG skapad jackpot på påsksöndagen.

Jag ska försöka bjuda på de bästa dragen jag kan.

Och även om jag fattar att det är jackpotomgången från Romme som ni är mest intresserade av ska ni ändå få vänta till slutet av krönikan innan ni får de vinnarna.

Jag vill nämligen börja med det sportsligt mest intressanta.

Prins Carl Philips pokal på långfredagen blev ett riktigt kanonrace.

Men jag tvekar inte på vem som vinner.

Per Nordströms Sprintermästare Önas Prince lär leda i såväl defilering som lopp.

En given V75-spik.

Och en trolig rosa biljett innan påsken är slut.

En spik gör dock inget V75-system.

Ett vinstdrag kan vara att ta ställning i ungdomsloppet och gå på At First med lopp i kroppen körd av vakne Gustav Johansson.

Den mer vågade chansar på att ingen fångar in Björn Goop och Betting Pacer på en vrålsnabb Färjestadsbana.

Gävle inleder V75-racet på skärtorsdagen.

Där är det bara sex lopp att tippa eftersom Gunnar Melanders kallblodskung Månlykke A.M. är med på kupongen.

Jag spikar även en annan häst som vunnit V75-lopp förut.

Per Lennartssons Cala Mayor de B. har hittat nya växlar barfota.

Mycket surr inför Elitloppet nu. Klart temperaturen stiger när det snart bara är en månad kvar till årets stora travfest.

Regerande mästaren, Don Fanucci Zet, gör årsdebut i Bollnäs 26 april.

I helgen fick Danmarks bäste, Extreme, en rosa biljett.

Aktuell för en sådan lär också Gocciadoros Vernissage Grif vara. Han vann ett större lopp i Turin på 10,9.

Jag tycker de inbjudna hittills känns spännande.

Sedan är det som vanligt.

Mest liv kommer det bli om de två sista biljetterna.

En bubblare från andra sidan atlanten kan kanske Hillexotic vara.

Hästen vann på en topptid i helgen och har en kusk i Yannick Gingras som gärna vill till Stockholm.

Tränaren Ron Burke vore en attraktion på Solvalla. Han kör alltid in mest av alla tränare borta i USA och de cirka 27 miljoner kronor som Burkes hästar tjänade under första kvartalet är ungefär vad de i toppen på svenska tränarligan får ihop under ett helt år.

Kan Patrick Wickman vara vår bästa referent?

Jag är i alla fall nöjd. Han reffar så gott som alltid utan nummer.

344 miljoner om året. Alltså över en miljard på tre år.

Den summan är ATG:s kostnad för reklam de senaste åren enligt sulkysport.se.

Kanske inte konstigt att vi tävlar om 40 000 i loppen precis som vi gjorde på 90-talet?

Så till tipsen ni alla väntat på. Rommes multi-jackpot på söndagen.

Bästa spiken heter Epimetheus.

Med Daniel Redén som tränare och Örjan Kihlström som kusk behövs väl ingen ytterligare motivering.

Eftersom det är jackpot måste vi även ha en spik som drar upp värdet.

Det ser tolftespåret till att göra för Erik Lindegrens Ruger.

Men den här fyraåringen är en riktig kanon som är alldeles för bra för den klass han befinner sig i.

Den som vill vara med och slåss om jackpotpengarna bör inte heller glömma att strecka vår Milligan’s School i guldloppet.

Lycka till på liret och Glad påsk!