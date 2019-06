Det finns många som är kritiska till den från Frankrike importerade montésporten. Att den sliter mer på hästarna än trav, typ.

■■ Så kan det vara men jag tycker i så fall att det är upp till tränarna att reglera det.

Det positiva är att många hästar som inte lyckas inom travet kan tjäna pengar under sadel. Vi fick se ett bra exempel i går när Anna Erixon red Ladyofthelake till en imponerande vinst i Åbys nyinrättade storlopp.

■■ Det 9-åriga stoet har tjänat drygt 400 000 kronor de två senaste månaderna för sin tränare Lise-Lotte Nyström. Plus att hon ridits perfekt av Anna Erixon som i går närmast pulveriserade storfavoriten Be Mine De Houelle - med drygt fem millar på kontot!

Två rejäla överraskningar på Åbys V64:a. Gustav Johanssons styrning med Axevallaamatören Emma Loqvists Prima Kaiser. Segerlös innan Gustav gav honom en smörresa.

■■ Hygglig födelsedag för Gustav som fyllde 16 bast!

Johan Untersteiner varnade lite för Ambon Degato och hann dit med överläppen i kvällens tajtaste finish.

Frode Hamre skickade två hästar till Åby. Full pott. High Into The Sky ser ut som en skjutare. Thomas Uhrberg spred guldord i vinnarcirkeln. Björn Goop vann med Velvatter där han visade sin kyliga taktik.

■■ Högstena Stalldräng gjorde verkligen grovjobbet! Kul för Mikko Aho.

Slog en signal till Veijo Heiskanen i går. För att höra hur han har det efter olyckan i förra veckan.

- Jo, jag har haft bättre dagar. Just nu är jag andfådd efter att ha varit på en liten tur med min gåvagn. Det är kämpigt. Jag kan inte ens sköta toalettbesöken själv, blev det ärliga svaret.

En bruten, ihopskruvad höft läker inte i i brådrasket. Veijo ska på röntgen om en månad. Hur länge han blir borta står skrivet i stjärnorna.

- Lyckligtvis har jag bra personal som ställer upp till 110 procent. Dessutom är vi inne i en tävlingsperiod nu då hästarna mest behöver ta igen sig mellan racen. Det tunga arbetet är redan gjort, sa Veijo.

■■ Klart man önskar honom god bättring!

Strongt av Åbys sportchef Jon W Pedersen att utan krusiduller ta på sig propositionsmissen med Aigle Jenilou till 100 procent. Men det är så jag lärt känna norrmannen. En karl som är ärlig och aldrig tar till undanflykter för att rädda sitt eget skinn!

Tre Åbyekipage kvalade in till finalen av Stosprintern som körs på Halmstad den 6 juli. Mest överraskade Tommy Karlstedts Miss Golden Wine som vann sitt försök och drog innerspåret. 800 000 kronor väntar vinnaren. Dallas As med Robert Bergh startar från spår 5 medan André Eklundhs fina Felicity Shagwell får nummer 10 på vojlocken sedan hon inte stått emot Zeta Wise As i finishen.

Halmstads sportchef Jan-Olof Molin var mäkta nöjd med att 37 hästar ville vara med i kvalet till Stosprintern. Det var tolv fler än i fjol. Nu hoppas han att tendensen ska hålla i sig även inför Sprintermästaren dit det är definitiv anmälan idag, fredag.

■■ Tyvärr kommer inte värstingarna Campo Bahia och Attravesriamo att finnas bakom startbilen. De matchas för Derbyt.

Halmstadtravet firar 50 årLeica Håleryd måndagen den 15 juli. Man gör det med trav som alslutas med en konsert där Jill Johnson, Ebbot Lundberg samt Augustifamiljen som kompat På Spåret flera år står för underhållningen.

■■ 180 spänn för trav och konsert låter som rena sommarrean..!

Halmstadtravet har också givit ut en bok tack vare sitt jubileum. Thomas Engman är redaktör för den och där finns en hel del poänger att nörda ner sig i!

Någon som på rak arm kan säga hur många starter Stig H Johansson har på V75 i år? Summa sumarum: 1. Tobias del Ronco var femma på Mantorp i mars. Det känns som att den vackraste av alla sagor håller på att få slut. Hittills i år har Stig H kört in totalt 695 000 kronor. Det låg han väl på i veckan i snitt när han stod på topp.