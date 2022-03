En jackpotchansning – han är bästa hästen

Man får inte allt här i världen. Om Upstate Face (V75-3) haft ett lopp i kroppen och ett bra spår hade han varit halvklar i morgondagens Gulddivision.

Men - look at the bright side.

Då hade han haft 30, 40 % av insatserna – nu är han en 7-procentare.

Jag tror att den försiktigt matchade sexåringen är bra nog att städa av det här gänget trots att det är årsdebut.

Eight Hour (V75-6) vann i fjol ett V75-lopp för ston på 1.13,1/2 160 meter. Hon är troligen snäppet vassare efter en vinters hårdträning i altmeister Björn Lindbloms regi.

Och som jag ser det. En halv straffspark när Örjan Kihlström tar tömmarna för första gången.

Det gnälls för mycket i svensk travsport, tycker Kari Lähdekorpi.

– Utifrån har vi ett helt annat perspektiv. Här kör vi om förstapris på 1 000 euro och ser vilka pengar det finns i loppen i Sverige.

Kari har i alla tider också varit hästhandlare.

– Det är mycket svårt att köpa från Sverige just nu. Ägarna vet att hästarna kan tjäna bra pengar och säljer inte.

Jag trodde mycket på Donna (V75-4) senast. Men fick inte mycket glädje av mina insatser – Donna var på misshumör och aldrig nära att fungera.

Var hon korkad för en vecka sedan är det risk att hon är korkad igen.

Och om inte Mika Forss klarade henne.

Då blir det svårt för lärlingen som kör nu. Han har 36 segerlösa lopp i rad och 15 000 som högsta penningpris i de starterna.

Vem som vinner lärlingsloppet?

Helt omöjligt att räkna på. Och känslan – här kommer det en smäll.

Borups Tornado (V75-2) var en annan hårt betrodd häst som svek i den senaste starten. Men i hans fall kan man vara förlåtande – han fick ett mördande lopp.

Dagsläget?

– Han var stel i fredagsjobbet och jag var tveksam, säger Ulf Stenströmer.

– Men Borups Tornado var fin igen i tisdags och jag tror på en bra insats.

Min tro på Borups Tornado stärks av att normalt försiktige Ulf Ohlsson tippar sig själv etta i V75-Guidens tävling.

Inget ont som inte har något gott med sig.

För med de skyhöga kostnaderna för drivmedel måste väl Svensk Travsport gör allt för att hästarna huvudsakligen kan tävla på hemmaplan.

En saftig jackpot, underbara hästar på banan och dubbel open stretch – så mycket bättre blir inte en V75-omgång.

Silverdivisionen är fantastiskt fin.

Jag utgår ifrån att Baritone Artist (V75-7) spetsar och omedelbart släpper till Sweetman.

Men jag litar inte riktig på att Sweetman – att sitta fast bakom en bromskloss är inget formbevis.

Bred gardering. Och 0,34 % på A Good Point – det är en löjlig underskattning av hans chans.

Jag tror att Red Lady Express (V75-1) får det svårt i Stoeliten.

Men hoppas att jag har fel – jag älskar den typen av ”röra om i grytan”-anmälningar.

Och skulle fyraåringen komma till ledningen? Då är hon nog inte helt chanslös.

Men det sunda tipset i V75-inledningen?

Att Global Brilliance spetsar och håller till mål.

Som inledning till en säsong som tar henne till den absoluta toppen i Sverige.